Gespräche mit Delta Airlines

Starten Passagier-Jets bald mit Elon Musks Starlink?

Dustin MERTES Die Fluggesellschaft Delta Airlines ist in Gesprächen mit SpaceX, um die eigene Flotte mit dem Satelliten-Internet Starlink auszustatten.

(dme) - In den vergangenen Jahren gab es auch am Nachthimmel über Europa immer wieder mysteriöse, wandernde Lichterketten zu beobachten. Zurückzuführen waren die Sichtungen in der Regel auf neu gestartete Satelliten von Elon Musks Starlink, mit denen seine Weltraum-Firma SpaceX in schöner Regelmäßigkeit ungenutzten Frachtraum in den eigenen Falcon-Raketen auffüllt. Die Lichtspuren sind dabei lediglich kurz nach dem Start zu beobachten, in ihrer finalen Umlaufbahn sind die Starlink-Satelliten meist nicht mehr sichtbar.

Mittlerweile fliegen über 2.000 davon durch den Orbit, mehr als 40.000 sollen es laut Elon Musk werden. „Dies wären fünfmal so viele Raumfahrzeuge wie die Menschheit bisher insgesamt ins All geschossen hat“, rechnet der Spiegel vor. Acht Satelliten am Tag produziert SpaceX derzeit in einer Fabrik in Redmond, Washington.

Mit Starlink soll Internet an so ziemlich jedem Ort der Erde möglich werden und die Technik funktioniert bereits jetzt. Eine kleine Satelliten-Schüssel, ein Router und einige Kabel genügen, um langsamen Leitungen und Funklöchern den Garaus zu machen. Rund 250.000 Abonnenten nutzen den Service bereits, darunter sowohl Privatkunden als auch Unternehmen, wie Starlink-Vice-President Jonathan Hofeller auf der „Satellite 2022“-Konferenz in Washington mitteilte.

Erste Gespräche mit Delta Airlines

Nun ist der SpaceX-Ableger offenbar in Gesprächen mit der US-Fluggesellschaft Delta Airlines, wie der CEO Ed Bastian in einem Interview mit dem Wall Street Journal verraten hat. Auch erste Tests habe es bereits gegeben. Generell glaube er, dass In-Flight-Internet auf allen Flügen schnell und kostenlos sein sollte. Mit der aktuellen Technologie sei das mehr als schwierig. SpaceX entwickle eine Flugzeug-Antenne, „durch die jeder einzelne Passagier im Flugzeug gleichzeitig Inhalte streamen kann“, so Starlink-VP Hofeller. Man arbeite daran, die Zertifizierung für mehrere Flugzeugtypen zu erhalten, darunter auch klassische Passagiermaschinen.

Immer wieder steht das Starlink-Projekt in der Kritik, weil Astronomen eine Veränderung des Nachthimmels durch zu viele leuchtende Objekte befürchten. Wenn man den gesamten Himmel in 40.000 kleine Flächen unterteile, passe der Mond in jedes Quadrat viermal hinein, erklärt Radioastronom Heino Falcke im Spiegel-Interview. Theoretisch sei bei voller Starlink-Ausbaustufe dann in jedem dieser kleinen Quadrate ein Satellit und damit ein „potentieller neuer Stern“ unterwegs. Auch die Internationale Astronomische Union zeigte sich „besorgt“. Auch Amazon und OneWeb planen große Satellitenflotten für eigene Internet-Services. Es könnte also bald noch enger am Nachthimmel werden.





