(ndp) - Le Luxembourg City Incubator s'installera au sein de la future House of Start-Ups, dans le quartier de la gare à Luxembourg. C'est ce qu'ont annoncé hier la Chambre de commerce et la Ville de Luxembourg.



La House of Start-Ups est un projet initié par la Chambre de Commerce, qui ouvrira ses portes début 2018 et qui ambitionne d'héberger sur 4.200 m2 entre 150 et 200 start-ups innovantes de multiples secteurs, tant nationales qu'internationales.

Le Luxembourg City Incubator offrira un soutien aux start-ups émanant de secteurs variés, tels que les industries créatives ou encore l'entrepreneuriat social et féminin.



Les services d'accélérateur et d'encadrement seront fournis par l'association nyuko qui migre ses activités de la rue de Hollerich vers les nouveaux locaux de la House of Start-Ups.



Le principal objectif du «Luxembourg City Incubator» est de garantir l'appui en termes d'hébergement, de conseil et de formation des start-ups lors des premières étapes de la vie des entreprises, pour en favoriser leur développement dans les meilleures conditions.