Start-up Yuri

Die Fabrik im Weltall

Thomas KLEIN Das Start-up Yuri baut in Belval Mini-Labore für den Einsatz auf der Internationalen Raumstation. In Zukunft will es Gewebe im Weltall züchten.