StarTalers boucle une nouvelle augmentation de capital

Le tour de table doit permettre à la jeune pousse cofondée par Gaëlle Haag et Thierry Smets de lancer prochainement son application „Capitana“.

(ndp)- La start-up StarTalers annonce ce mardi avoir bouclé sa deuxième augmentation de capital. Un second tour de table de 820.000 euros doit permettre à la jeune pousse cofondée par Gaëlle Haag et Thierry Smets de lancer prochainement son application „Capitana“, une plate-forme financière de gestion pilotée „qui permet aux femmes (et aux hommes) de réveiller leur épargne en la plaçant sur une large sélection de produits en toute simplicité, tout en ayant un impact social et environnemental positif“.



Gaëlle Haag, CEO, entourée de son équipe team: Riggi, CTO, Oumou Ba, Head of Compliance et Alexandra Spasov, Head of Portfolio Management Photo: Anthony Dehez @DBcreation

Les fonds ont été réunis principalement auprès des actionnaires historiques: la Bourse de Luxembourg, Le Seeder Fund et des business angels belges, luxembourgeois et français, majoritairement des femmes ainsi que du fonds Leansquare qui entre au capital, indique la start-up dans un communiqué de presse.

La plate-forme financière développée par StarTalers a pour ambition de permettre à sa communauté de plus de 2.000 membres de „prendre en main son avenir financier sans attendre et en toute simplicité tout en ayant un impact social positif“. Capitana propose aux utilisateurs de se constituer, au travers de l'application dédiée, "un portefeuille de placements personnalisé en fonction de leurs choix et de leurs convictions".

La gestion du portefeuille sera pilotée par l'équipe d'analystes dédiés à la gestion de „Capitana“, ainsi que par son comité d’investissement constitué d’expertes issues du monde de la gestion patrimoniale.

La sélection des placements proposés sur la plate-forme seront révélés lors de son lancement officiel, à l'automne 2021.

