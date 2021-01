Start-up "Our Choice": Die Plastik-Detektive

Ein luxemburgisches Start-up bringt einen "zirkulären" Sneaker auf den Markt, der seinen Träger überleben können soll. Beschädigte Bestandteile werden einfach ausgetauscht.

Die Sommerferien seiner Jugend verbrachte Filip Westerlund immer an der schwedischen Westküste. Dass das weniger idyllisch war, als es sich anhört, lag an den Unmengen von Plastikmüll, die an den Strand gespült wurden. „Die Strömungsverhältnisse sind so, dass jeder Müll, der in Großbritannien und Irland ins Meer geworfen wird, irgendwann zu uns gespült wurde“, sagt der Schwede. „Wir haben also einen Großteil unseres Sommers damit verbracht, Plastik von den Ständen aufzulesen.“

Diese Erfahrung habe ihn nachhaltig geprägt und sein Umweltbewusstsein geweckt, sagt er heute ...