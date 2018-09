Eine weiterhin positive Wachstumsprognose für die nächsten zwei Jahre, stabile Verschuldung und ein Haushaltsüberschuss: Das sind die Grundlagen für die Bestätigung der Bewertung.

Standard & Poor's bestätigt AAA für Luxemburg

(C./LW) - Die Ratingagentur Standard & Poor's bestätigt das „AAA“-Rating von Luxemburg mit der Aussicht „stabil“. Das gab das Finanzministerium am Samstag in einem Communiqué bekannt. Grundlage der Bewertung ist eine positive Entwicklung der luxemburgischen Wirtschaft, mit einer durchschnittliches Wachstumsprognose von ungefähr 3,4 % für den Zeitraum 2017 bis 2020. Dieser positive Trend sei auf den Wiederanstieg des Konsums, welcher sich aus der Umsetzung der Steuerreform ab dem Jahr 2017 ergeben hat, und auf das nachhaltige Wachstum im Bereich der Finanzdienstleistungen zurückzuführen, so das Ministerium.

Standard & Poor's gehe davon aus, dass Luxemburg weiterhin mittelfristig eine stabile und ausgewogene Haushaltspolitik umsetzen wird. Nach Ansicht der Ratingagentur stabilisiert sich die öffentliche Verschuldung für den Zeitraum 2017-2020 bei 18-19 % des BIP, während der Haushaltsüberschuss weiterhin bei +0,3 % des BIP für den gleichen Zeitraum liegt.

Zu den potenziellen Risiken gehören dabei die Entwicklung des Immobilienmarktes sowie die Herausforderungen aufgrund der Veränderungen im Bereich der internationalen Finanz- und Steuerbestimmungen.

Pierre Gramegna, Minister für Finanzen, kommentiert: „Kurz vor dem Abschluss des Haushaltsplanes für 2018 unterstreicht diese erneute Bestätigung des AAA-Ratings, dass die Entscheidungen der Regierung im Bereich der öffentlichen Finanzen angemessen und richtig waren. Das AAA-Rating ist ein wichtiger Vertrauensbeweis für die luxemburgische Wirtschaft, da es die Attraktivität des Landes für Investoren unterstreicht und somit zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beiträgt."