Sozialpartner handeln dazu einen "Plan de Maintien dans l’Emploi" aus.

Liberty Steel

Stahlwerk in Düdelingen wird umstrukturiert

(MeM) - Der Reorganisationsplan von Liberty Steel für den Standort Liège macht auch eine Umstrukturierung des Stahlwerks Düdelingen notwendig.

Am Mittwoch trafen sich deswegen Personalvertreter und Vertreter der Geschäftsleitung von Liberty Liège-Dudelange im Luxemburger Wirtschaftsministerium, um gemeinsam das Urteil des Unternehmensgerichtes in Liège über die Zukunft des Stahlstandorts zu analysieren, wie der LCGB am Donnerstag mitteilte.

Das Gericht in Belgien hatte letzte Woche dem Sanierungsplan des Unternehmens stattgegeben. Wie die Gewerkschaften gestern mitteilten, einigten sich die Geschäftsleitung und die Personalvertreter darauf, diese Reorganisation durch einen zwischen den Sozialpartnern auszuhandelnden Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung (PME) begleiten zu lassen. Das würde bedeuten, dass für die Zeit der Umstrukturierung keine betriebsbedingten Entlassungen möglich wären.

