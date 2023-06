ArcelorMittal investiert rund 52 Millionen Euro in die neue Anlage, vom Luxemburger Staat kommen zusätzlich rund 15 Millionen.

Industrieproduktion

Stahlwerk in Belval erhält neuen Schmelzofen

ArcelorMittal investiert rund 52 Millionen Euro in die neue Anlage, vom Luxemburger Staat kommen zusätzlich rund 15 Millionen.

(MeM) - ArcelorMittal investiert mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums 67 Millionen Euro in einen neuen Elektrolichtbogenofen am Standort Belval. Das gab der weltgrößte Stahlhersteller am Mittwoch bekannt.

Die Investition ist Teil einer Reihe von Projekten, die Gegenstand einer im vergangenen September zwischen ArcelorMittal Luxemburg und dem Wirtschaftsministerium unterzeichneten Absichtserklärung waren. Diese Absichtserklärung bestätigt die Bereitschaft der luxemburgischen Regierung, diese Art von strategischen Investitionen über die verschiedenen anwendbaren Beihilfemechanismen finanziell zu unterstützen. „Speziell für dieses Projekt belaufen sich die vom luxemburgischen Staat zur Verfügung gestellten Subventionen auf rund 15 Millionen Euro“, heißt es in der Pressemitteilung dazu.

Effizientere Produktion

Der neue Elektrolichtbogenofen soll eine verbesserte Energieeffizienz und eine Steigerung der Stahlproduktionskapazität in Luxemburg um fast 15 Prozent auf 2,5 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr ermöglichen.

Mit der Anlage, die das seit 1997 betriebene Elektrostahlwerk ersetzt, werden die Werke von ArcelorMittal Luxemburg in Bezug auf die Rohstahlproduktionskapazität autark sein, sich also selbst versorgen können. Insbesondere das Walzwerk A am Standort ArcelorMittal Rodange wird demnach künftig ausschließlich von der neuen Anlage beliefert, um seine zahlreichen Schienen- und Nischenproduktreihen herzustellen.

Elektroöfen produzieren Stahl aus recyceltem Schrott und können ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Die Installation des neuen Elektroofens wird in diesem Jahr beginnen, die Inbetriebnahme ist für 2025 vorgesehen.

