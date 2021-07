Für Investitionskosten von einer Milliarde Euro stellt der weltgrößte Stahlhersteller in Spanien das erste Werk auf Null-Emissionen um.

Stahlproduktion mit Wasserstoff

ArcelorMittal macht erstes Werk CO2-frei

Für Investitionskosten von einer Milliarde Euro stellt der weltgrößte Stahlhersteller in Spanien das erste Werk auf Null-Emissionen um.

(MeM) - ArcelorMittal hat am Dienstag eine Absichtserklärung mit der spanischen Regierung unterzeichnet, die eine Investition von einer Milliarde Euro in die Wasserstoff-Produktionsanlage Gijón vorsieht. Die Investitionen werden die CO2-Emissionen in den spanischen Betrieben von ArcelorMittal innerhalb der nächsten fünf Jahre um bis zu 4,8 Millionen Tonnen reduzieren, was etwa der Hälfte der Emissionen entspricht.

Madrid will den Vorschriften der Europäischen Union gemäß das Vorhaben maximal finanziell unterstützen.

Das Herzstück des Plans ist eine 2,3-Millionen-Tonnen-Anlage für direkt reduziertes Eisen (DRI) mit grünem Wasserstoff, die durch einen 1,1-Millionen-Tonnen-Hybrid-Elektrolichtbogenofen (EAF) ergänzt wird. Damit beginnt die Umstellung des Werks in Gijón von der Produktionsroute Hochofen-Sauerstoffofen-Stahlerzeugung auf die DRI-EAF-Produktionsroute, die einen deutlich geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck hat.

Der Wasserstoff aus dem etwa 250 km entfernten Gijón wird das Stahlwerk Sestao speisen. Das bedeutet, dass ArcelorMittal Sestao bis zum Jahr 2025 Stahl im Volumen von 1,6 Millionen Tonnen produzieren und das erste Stahlwerk der Welt sein wird, das in vollem Umfang Null-Kohlenstoff-Emissionen erreicht. ArcelorMittal Europe hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren und bis 2050 um hundert Prozent.





