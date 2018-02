Ständig unter Strom

Wie sich der Netzbetreiber Creos auf die Herausforderungen der Zukunft einstellt

Google stellt ein Rechenzentrum auf die grüne Wiese, eine Tram wird eingeführt, Einwohner sollen auf Elektroautos umsteigen. Der Stromverbrauch in Luxemburg steigt weiter an. Dabei sind die Spitzenlasten die eigentliche Herausforderung, heißt es beim Netzbetreiber Creos.

„Schaut man sich die Statistiken über den Stromverbrauch in Luxemburg genau an, so erkennt man, dass nicht nur der absolute Verbrauch zunimmt, sondern vor allem die Spitzenlast ständig wächst ...