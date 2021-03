Temporäre Geschäfte, die sogenannten Pop-up-Stores, füllen in der Krise Lücken in der Innenstadt. Für manche ist es der Start in die Selbstständigkeit.

Stadt Luxemburg: Die Pop-ups sind los

Marlene BREY Temporäre Geschäfte, die sogenannten Pop-up-Stores, füllen in der Krise Lücken in der Innenstadt. Für manche ist es der Start in die Selbstständigkeit.

Draußen weht eine japanische Flagge, drinnen verbeugt sich Harumi Hayashi leicht vor ihren Kunden. An den Wänden hängen Origami-Kunstwerke, in der Raummitte liegen japanische Messer, auf einem Regal Reisebroschüren und Bildbände über das Land und vor dem Fenster steht der Top-Seller: Sake, ein aus Reis gebrauter Schnaps. Harumi Hayashi betreibt eine Reiseagentur, die auf Japan spezialisiert ist, und importiert japanischen Sake und Whiskey ...