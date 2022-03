Die Hoffnungen zur Zukunft des Stahlwerks in Düdelingen erhalten erneut einen Dämpfer.

Staatsanwaltschaft ficht Sanierungsplan für Liberty Steel an

Thomas KLEIN Die Hoffnungen zur Zukunft des Stahlwerks in Düdelingen erhalten erneut einen Dämpfer.

In Belgien hat die Staatsanwaltschaft beantragt, den bereits gebilligten Sanierungsplan von Liberty Steel für die Fabriken Tilleur und Flémalle aufzuheben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die das Wirtschaftsministerium am Donnerstag verschickt hat.

Es sei nun Sache des Gesellschaftsgerichts Lüttich, über diesen Antrag auf Widerruf des gerichtlichen Reorganisationsplans und damit letztlich über die Auflösung der belgischen Einheiten der Liberty Steel-Gruppe, die damit einhergehen könnte, zu entscheiden.

„Nach den zahlreichen rechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Rückschlägen in Bezug auf die Liberty Steel-Einheiten in den letzten zwölf Monaten stellen die Gewerkschaften und das Wirtschaftsministerium fest, dass das von der königlichen Staatsanwaltschaft eingeleitete Verfahren letztendlich rechtliche Klarheit über die Zukunft der belgischen Standorte bringen wird“, so das Schreiben.

Auf luxemburgischer Seite arbeiten Gewerkschaften und das Wirtschaftsministerium laut Mitteilung weiterhin zusammen, um die Stahlaktivitäten aufrechtzuerhalten und Arbeitsplätze am Standort Düdelingen zu erhalten. Alle Optionen würden dazu in Betracht gezogen werden, einschließlich der Übernahme durch ein anderes Industrieunternehmen, lässt das Ministerium wissen.

Das Handelsgericht in Liège hatte im November die von Liberty Steel vorgeschlagene Reorganisation der belgischen Geschäftseinheit akzeptiert. „Für Düdelingen bedeutet die Entscheidung, dass der Standort weiterhin von Lüttich aus beliefert werden kann, was beruhigend ist“, sagte LCGB-Gewerkschaftssekretär Robert Fornieri zu dem Zeitpunkt.

