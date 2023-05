Der Konsumentenschutz fordert mit Blick auf eine geplante EU-Richtlinie finanzielle Anreize für Verbraucher - so wie in Österreich.

Recht auf Reparatur

Staatlicher Zuschuss für Reparaturkosten bei Elektrogeräten

(he) - Zu schade zum Wegschmeißen, aber auch nicht wertvoll genug, um es reparieren zu lassen - weil es womöglich günstiger wäre, das Teil einfach zu entsorgen, um sich dann ein neues zu kaufen. Bei vielen Produkten, egal ob Elektrozahnbürste, Fernseher oder Waschmaschine, stellt sich, sobald das gute Stück seinen Geist aufgibt, für den Besitzer die Frage: Lohnt sich eine Reparatur?

10,1 Kilo Elektroschrott pro Einwohner und Jahr

Dass diese Frage vielfach verneint wird, dafür spricht die Statistik. Laut Zahlen des EU-Parlaments sind in Europa 2020 nämlich 10,5 Kilogramm Elektro- und Elektronikschrott pro Einwohner angefallen (in Luxemburg 10,1 Kilogramm). Zwar liegt die Recyclingquote im Großherzogtum bei inzwischen annähernd 50 Prozent, doch so erstrebenswert die Wiederverwertung des Materials auch ist; noch besser ist es für die Umwelt, es erst gar nicht dazu kommen zu lassen.

In Österreich und damit dem Land, das 2020 mit 15,7 Kilo den EU-weit höchsten Pro-Kopf-Anteil an Elektroschrott hatte, wurde vor einem Jahr der Reparaturbonus eingeführt. Dadurch erhalten Privatpersonen eine Förderung von bis zu 200 Euro für die Reparatur von Elektro- und Elektronikgeräten und/oder bis zu 30 Euro für die Einholung eines Kostenvoranschlags. Die Förderung wird dabei direkt bei Bezahlung der Rechnung unter Vorlage eines Bons abgezogen. Finanziert wird die Maßnahme mit insgesamt 130 Millionen Euro über die EU.

Fehlende Anreize für eine Reparatur

Für den Konsumentenschutz ULC ist das ein Ansatz, über den nach Meinung des Vereins auch in Luxemburg diskutiert werden sollte. Dadurch schaffe man „wirksame Anreize für die Reparatur von Verbrauchsgütern durch Luxemburger Fachleute, ohne auf die Verabschiedung und Umsetzung der EU-Reparaturrichtlinie zu warten“, so die ULC in einer Pressemitteilung. Der Verbraucherschutz bezieht sich damit auf die in der EU geplante Richtlinie zur Förderung der Reparatur von Waren. Verbraucherschutzministerin Paulette Lenert hatte dazu die ULC um eine Stellungnahme gebeten.

Der Konsumentenschutz ist dieser Forderung nachgekommen und bedauert in diesem Zusammenhang, dass im bisherigen Vorschlag zur EU-Richtlinie keine finanziellen Anreize vorgesehen seien, um die Reparatur nach dem österreichischen Modell attraktiv zu machen. Als positiv wertet die ULC jedoch, dass dieser Vorschlag im Verbraucherschutzministerium durchaus begrüßt werde.

Der Konsumentenschutz bezieht sich dabei auf einen vor wenigen Wochen erschienenen Bericht des „Telecran“ zum Thema Recht auf Reparatur. Die Verbraucherschutzministerin hatte darin erklärt, dass sie sich einen Reparaturbonus, ähnlich wie in Österreich, auch für Luxemburg durchaus vorstellen könne. Man müsse sich anschauen, wie das Angebot genutzt wird, so Lenert in dem Beitrag. Sie aber habe das Gefühl, dass es dafür durchaus eine Nachfrage gebe.

