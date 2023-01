Verhandlungen finden mit sechs Bauunternehmen statt. Es geht um ein Dutzend Immobilienprojekte.

Bezahlbarer Wohnraum

Staat will private Bauprojekte kaufen

(jcw) - Das Wohnungsbauministerium ist um eine Entspannung am Wohnungsmarkt bemüht. In diesem Zusammenhang verhandelt das Ministerium mit sechs privaten Bauträgern über den Kauf von einem Dutzend Bauprojekte, berichtete der Radiosender 100,7 am Donnerstag. Diese könnten dann als bezahlbarer Wohnraum weitervermietet werden.

Der Spezialfonds für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum werde aber nicht aufgestockt, zitiert der Radiosender den hohen Beamten des Ministeriums Mike Mathias. Dieser Fonds verfügt derzeit über ein Budget von 200 bis 300 Millionen Euro.

Entspannung in den Lieferketten erwartet

In letzter Zeit waren mehrere private Bauträger an das Ministerium herangetreten, um ihre Projekte an den Staat zu verkaufen. „Es ist richtig, dass es im Moment Befürchtungen gibt, dass im nächsten Jahr 1.000 oder mehr Wohnungen nicht gebaut werden. Aber die werden natürlich dann ein paar Monate später gebaut“, sagte Mathias.

In einem Jahr sei man in einer anderen, stabileren Situation, unter anderem was die Lieferung von Materialien betrifft, so Mathias weiter. „Wir gehen davon aus, dass sich die Lage in den kommenden 18 Monaten entspannt und auf einem normaleren Niveau einpendelt“.

















