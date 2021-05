Vor einem Jahr trat der erste Kredit in Kraft, den ein Unternehmen im Rahmen des staatlichen Garantieprogramms aufgenommen hat.

Staat garantiert Kredite für 150 Millionen Euro

Marco MENG

(MeM) - Vor einem Jahr trat der erste Kredit in Kraft, den ein Unternehmen im Rahmen des staatlichen Garantieprogramms aufgenommen hat. Seitdem hat die Staatskasse, die für die Verwaltung der garantierten Darlehen zuständig ist, 382 solcher Darlehen in Höhe von 176,25 Millionen Euro registriert, wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte.

Von dieser Summe garantiert der luxemburgische Staat den kreditgebenden Banken 85 Prozent, also 149,8 Millionen Euro. Bei der Verteilung der Kredite erhielt der Handel die meisten verbürgten Kredite (rund 28,3 Prozent), gefolgt vom Beherbergungs- und Gaststättengewerbe (19,9 Prozent) und dem Bausektor (17 Prozent).

„Das garantierte Kreditprogramm ist ein Vorzeigeinstrument, das es unseren Unternehmern und Unternehmen ermöglicht, die Pandemie zu bewältigen und sich auf die Erholung vorzubereiten“, so Finanzminister Pierre Gramegna. In den ersten drei Monaten nach Start des Programms wurden 222 staatlich verbürgte Kredite in einer Gesamthöhe von 95,6 Millionen Euro vergeben.

Teilnehmende Banken sind BCEE, BIL, BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, Raiffeisen, ING, Bank of China und Banque BCP.







