Die Spuerkeess hat eine neue Strategie verabschiedet, in deren Zentrum die Digitalisierung steht. Ein wichtiger Teil der Veränderungen wird sein, dass elf Filialen mit anderen Niederlassungen fusionieren.

Spuerkeess schließt elf Filialen

In einer Pressemitteilung gab die Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE) bekannt, dass sie sich nach einer Analyse der Nutzung ihres Filialnetzes dazu entschlossen habe, mehrere Niederlassungen zusammenzulegen.

Aufgrund dieser Entscheidung sollen die Agenturen in Bridel, Colmar-Berg, Esch-Lallange, Hosingen, Larochette, Pommerloch, Réiserbann, Wasserbillig, Rumelange sowie in der Belle-Etoile in Bartringen geschlossen werden. Die Veränderungen gelten ab dem 27. März 2020. Hinzu kommt die Niederlassung in Rodange, die erst nach der Renovierung der Filiale in Petingen mit selbiger fusioniert. In Cloche d’Or soll hingegen eine neue Filiale eröffnen. Im Einkaufszentrum "Opkorn" in Differdingen investiere man gerade in eine neue Niederlassung, die die beiden Filialen in Differdingen und Niederkorn ersetzen wird.

Damit schrumpft das Filialnetz von derzeit 65 Niederlassungen auf dann 54. Die Entscheidung ziehe keine Entlassungen nach sich, betont das Unternehmen. Alle 38 Mitarbeiter, die derzeit in den betroffenen Agenturen arbeiten, würden auf andere Filialen verteilt. "Wir haben uns die Auslastung der jeweiligen Niederlassungen genau angeschaut und haben festgestellt, dass diese Agenturen immer weniger frequentiert wurden", erklärt BCEE-Generaldirektorin Françoise Thoma. 2019 hatte die Spuerkeess angegeben, dass die manuellen Operationen am Schalter in den vergangenen fünf Jahren um schätzungsweise 60 Prozent zurückgegangen seien.

Trotz dieser Maßnahmen habe man nach wie vor das dichteste Filialnetz des Landes, betont das Unternehmen. "Wir investieren fünf bis sechs Millionen Euro pro Jahr in unsere Niederlassungen," sagt Thoma. So habe die Spuerkeess in den vergangenen 36 Monaten 16 Filialen modernisiert, fünf weitere würden in den nächsten zwölf Monaten folgen. Alle Kunden, die von der Fusion betroffen sind, würden im Voraus über ihre neue zuständige Niederlassung informiert beziehungsweise können sich an die Agentur ihrer Wahl wenden.



Daneben weist das Unternehmen auf die zunehmend digitalen Finanzdienstleistungen hin. So habe die Spuerkeess bereits Apple Pay bei sich eingeführt und die Prozesse, um einen Privatkredit zu erhalten, digitalisiert. "Unsere gesamte Produktpalette ist digital verfügbar", erklärt Thoma.

Darüber hinaus weist die Bank auf den neuen Service "Spuerkeess Direct" hin, der seit Oktober 2019 verfügbar ist. Dabei handelt es sich um ein Kompetenzzentrum, das landesweit von einer einheitlichen Telefonnummer zu erreichen ist. Kunden können dort zwölf Stunden am Tag ihre Transaktionen abwickeln, erklärt die Spuerkeess.