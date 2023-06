Ergebnisse einer aktuellen Randstad-Studie bestätigen gutes Gehalt und Work-Life-Balance als wichtige Kriterien für den Arbeitsplatz.

Spuerkeess löst Luxair als Wunsch-Arbeitgeber Nummer eins ab

(he) – Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und der hohen Inflation ist die Erhaltung der Kaufkraft eines der wichtigsten Anliegen der Arbeitnehmer. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Randstad Employer Brand Research Studie, mit welcher die Kriterien für die Attraktivität von Unternehmen in zahlreichen Ländern, darunter auch Luxemburg, untersucht wurden.

Gehalt und Lebensqualität gewinnen weiter an Bedeutung

Laut dieser Studie sagen 42 Prozent der mehr als 1.500 befragten Luxemburger, dass ein sehr gutes Angebot sie dazu bewegen würde, den Arbeitgeber zu wechseln. Mit ebenfalls 42 Prozent genauso wichtig bei der Entscheidung für einen Arbeitsplatzwechsel ist für die Befragten eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.

Gegenüber den Ergebnissen der Vorjahre hat sich an der Rangliste damit nichts geändert, außer dass die Aspekte Gehalt und Lebensqualität weiter an Bedeutung gewinnen. „Vor dem Hintergrund des Krieges um Talente sollten Arbeitgeber, die Mitarbeiter gewinnen und an sich binden wollen, den letztgenannten Faktor weder ignorieren noch aus den Augen verlieren“, mahnen die Autoren der Studie.

Der dritte Faktor, der zu einem Wechsel des Arbeitsplatzes bewegen könnte, ist die Fahrtzeit. Ein Drittel der Befragten (32 Prozent) würde demnach den derzeitigen Arbeitsplatz aufgrund der langen Fahrtzeiten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz aufgeben. Insgesamt aber bleiben die Arbeitnehmer in Luxemburg ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal: Nur acht Prozent haben in den letzten sechs Monaten ihren Job gekündigt. Zwölf Prozent beabsichtigen, diesen Schritt in den nächsten sechs Monaten zu wagen. Die sogenannte Generation Z (18 bis 24 Jahre) scheint dabei mit einer etwas höheren Quote (13 Prozent) am opportunistischsten zu sein.

Wunsch nach Fairness, Vielfalt und Inklusion

Die Aussicht auf eine berufliche Weiterentwicklung ist für 59 Prozent der Befragten wichtig, vor allem für die 18- bis 34-Jährigen (65 Prozent). Das Gleiche gilt für das Bedürfnis, seine Kompetenzen zu erweitern oder zu diversifizieren, was 59 Prozent der Befragten wichtig ist. Allerdings sind nur 48 Prozent der Meinung, dass ihr Arbeitgeber ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Der Ball liegt also bei den Unternehmen.

Die Berücksichtigung des Wohlbefindens der Mitarbeiter ist für fast die Hälfte der Beschäftigten in Luxemburg ein wichtiger Faktor (47 Prozent). 40 Prozent wünschen sich zudem auch seitens des Arbeitgebers die Einführung einer gelebten Firmenphilosophie in Bezug auf Fairness, Vielfalt und Inklusion. Dies, so die Autoren, stärke das Gefühl von Stolz und Zugehörigkeit in den Teams und helfe dabei, die Arbeitgebermarke zu pflegen.

Sektor Transport und Logistik generell am beliebtesten

Darüber hinaus wurden die Teilnehmer auch gefragt, für welches der 40 größten luxemburgischen Unternehmen sie gerne arbeiten würden. Dabei nannten 52,1 Prozent und damit die mit Abstand meisten die Spuerkeess. Auf Platz zwei landete die CFL und auf dem dritten das Unternehmen Luxair, das bei der Befragung des Vorjahres noch auf Platz ein lag. Auf den Plätzen vier und fünf folgen wie auch in den Vorjahren Post und Cargolux.

Was die Attraktivität der Sektoren angeht, so wird der Sektor Transport und Logistik nach wie vor am meisten geschätzt (38 Prozent), wenngleich die Attraktivität in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen hat, während die anderen tendenziell zunehmen. Zu letzterem gehören der Finanzsektor, der Dienstleistungssektor, die großen Einzelhandelsunternehmen und der Einzelhandel. Der Sektor Industrie und Bauwesen liegt mit einer Attraktivität von 18 Prozent am unteren Ende der Skala.

Methodologie: Die Randstad Brand Employer Research Studie misst die Attraktivität von Unternehmen in 32 Ländern (163.000 Befragte). Die Studie wird vom Kantar-Institut für Randstad N.V. durchgeführt. In Luxemburg umfasste die Stichprobe 1.502 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren, darunter Studenten, Arbeitnehmer und Arbeitssuchende, die einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung darstellen, wobei die 25-44-Jährigen überrepräsentiert sind. Die Interviews wurden im Januar 2023 mittels eines Online-Fragebogens durchgeführt.

