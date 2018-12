Vom 1. Januar 2019 an wird das herkömmliche 95er Benzin E5 durch den neuen Kraftstoff E10 ersetzt.

Sprit wird grüner

E10 hat einen höheren Anteil von Bioethanol als das 95er Benzin E5, nämlich ungefähr doppelt so viel, bis zu 10 Prozent – daher auch der Name E10. „E“ steht für Ethanol, die Zahl „10“ gibt den Bioethanolanteil an. Der Biokraftstoff Bioethanol ist Alkohol, der durch Fermentation und Destillation aus nachwachsenden Rohstoffen wie Getreide und Zuckerrüben gewonnen wird. Seit Anfang 2015 enthält das in Luxemburg verkaufte 95er Benzin bereits Bioethanol, bis zu maximal fünf Prozent.



Seit 2003 fördert die Europäische Union Biokraftstoffe mit dem Ziel, Diesel und Benzin schrittweise durch Treibstoffe auf Pflanzenbasis zu ersetzen. Die EU gibt zu diesem Zweck Richtlinien mit Mindestzielmarken vor, die von den Mitgliedstaaten umzusetzen sind. Das aktuelle Ziel lautet, den Anteil des aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugten Treibstoffs für den Verkehrssektor bis 2020 auf zehn Prozent zu steigern.

„Mit Diesel allein kann man dieses Ziel nicht erreichen. Eine Maßnahme, die dazu beiträgt, ist die Einführung von 95 E10-Benzin mit bis zu zehn Prozent Bioethanol“, erklärt Romain Hoffmann, Präsident des „Groupement pétrolier luxembourgeois“ (GPL). Damit sollen also der Ausstoß von Treibhausgasen im Straßenverkehr verringert und die EU-Klimaziele erreicht werden.



„Wenn Luxemburg sein Klimaziel erreichen will, ist es wichtig, dass wir jetzt die neue Benzinsorte einführen.“



Deutschland, Belgien und Frankreich



Der Biokraftstoff E10 ist allerdings nicht neu: Deutschland hat diesen aus pflanzlichen Abfällen, Holz, Stroh oder ganzen Pflanzen hergestellten Sprit schon vor sieben Jahren eingeführt und an den belgischen Tankstellen können Autofahrer seit Januar 2017 Bioethanol E10 tanken.

„In den meisten europäischen Ländern findet man bereits dieses Produkt“, so Romain Hoffmann. Anders als in Deutschland, wo die Autofahrer weiter zwischen E10 oder Super 95 E5 wählen können, entschied sich Luxemburg für den „radikalen“ Schritt: Das herkömmliche SP95 E5 wird komplett durch die neue Benzinsorte E10 ersetzt.



„Wir verkaufen in Luxemburg traditionsgemäß vier Benzinprodukte: SP95, SP98 und zwei Dieselsorten. Aus technischer Sicht würde sich die Einführung eines neuen Produktes sehr schwierig gestalten. Die Tankstellen müssten erhebliche Investitionen vornehmen, so dass schließlich entschieden wurde, den SP95 E5 durch den neuen Kraftstoff E10 komplett zu ersetzen,“ so Romain Hoffmann.



Ein wichtiger Punkt: Luxemburg importiert seine Raffinerieprodukte größtenteils aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden. Nun ist das Super-95-Benzin in Belgien seit dem 1. Januar 2017 aus dem Angebot verschwunden. „In den letzten zwei Jahren mussten die Belgier sozusagen ein Spezialprodukt für den Luxemburger Markt liefern. Das ändert sich nun mit der Einführung des E10 im Großherzogtum.“



Doch was bedeutet letztlich die Umstellung an den luxemburgischen Zapfsäulen? „Das Label muss auf den Tankstellen geändert werden. E10 wird am 1. Januar an den Zapfsäulen deutlich gekennzeichnet sein“, versichert Romain Hoffmann. Und: „Normalerweise wird der Wechsel von 95 E5 auf E10 problemlos verlaufen.“



99 Prozent der Autos in Luxemburg vertragen E10

In Deutschland wurde 2011 heftig über den Einsatz von E10 debattiert. Viele Autofahrer sorgten sich um die Motorverträglichkeit. Denn: Bioethanol hat etwas andere chemische Eigenschaften als Benzin. Deswegen kann es beim Einsatz von E10 zu chemischen Reaktionen (Korrosion) in Motor und Kraftstoffsystem kommen. Bei manchen Fahrzeugen vertragen Aluminiumbauteile sowie Dichtungen und Leitungen aus Kunststoff daher kein E10. Von diesen Problemen sind aber fast ausschließlich ältere Fahrzeuge (Baujahre vor 2000) betroffen.

„Die Besitzer von Fahrzeugen, die nach dem Jahr 2000 gebaut wurden, können sich eigentlich sicher sein, dass ihr Motor für den angereicherten Biosprit geeignet ist. Autohersteller haben auf die neue Herausforderung schon vor Jahren reagiert und begonnen, ihre Motoren, E10-tauglich zu bauen“, sagt Romain Hoffmann.



Und: In Luxemburg sind über 99 Prozent der benzinbetriebenen PKW E10-tauglich. Eine Liste E10-verträglicher Fahrzeuge ist auf der Internetseite unter www.95E10.lu zu finden. „Dort kann man prüfen, ob der eigene PKW E10-tauglich ist oder nicht“. Im Zweifel sollte man sich an den Autoverkäufer oder die Autowerkstatt wenden, rät der Groupement pétrolier.

Wer den neuen E10-Kraftstoff nutzt, muss sich allerdings auf einen höheren Verbrauch einstellen. Laut Experten liegt der Mehrverbrauch jedoch nur um etwa 1,7 Prozent höher als beim herkömmlichen Benzin E5. „Das wird für den Konsumenten am Ende aber nicht wirklich bemerkbar sein“, stellt Romain Hoffmann klar. Eine zwangsweise Preiserhebung fällt nicht an.



Der Widerstand hat sich gelegt



Als der Biosprit E10 im Januar 2011 an den deutschen Tankstellen eingeführt wurde, kam es zu großen Protesten: Onlinepetitionen gegen den als „Motorkiller“ verschrienen Kraftstoff machten die Runde. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und Verbraucherzentralen plädierten angesichts hoher Getreidepreise für die Abschaffung von E10. Die Kritik damals: Es wird viel Anbaufläche verbraucht und die für den Biokraftstoff E10 benötigten Energiepflanzen sind alles andere als klimafreundlich. Im Jahr 2014 reagierten dann die Energieminister der 28 EU-Staaten auf die Kritik und verabschiedeten in Luxemburg neue Auflagen für die Förderung von Biokraftstoffen von Lebens- und Futtermitteln in Europa. Die Förderung des Kraftstoffs aus Raps, Soja oder Palmöl wurde auf einen Anteil von sieben Prozent am Treibstoffverbrauch im Jahr 2020 begrenzt.



Inzwischen scheinen die Autofahrer ihren Frieden mit dem einst ungeliebten Kraftstoff gemacht zu haben. „Sowohl in Belgien als auch in Frankreich hat die Einführung des E10 keine große Debatte ausgelöst“, freut sich Romain Hoffmann.