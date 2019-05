Artec3D stellt in Dommeldingen 3D-Scanner her und exportiert sie in die ganze Welt. Sogar US-Präsident Barack Obama ließ sich von einem Scanner aus Luxemburg vermessen.

Wirtschaft 11 4 Min.

Spitzenelektronik aus Luxemburg

Marco MENG Artec3D stellt in Dommeldingen 3D-Scanner her und exportiert sie in die ganze Welt. Sogar US-Präsident Barack Obama ließ sich von einem Scanner aus Luxemburg vermessen.

Natascha ist Paläontologin. Sie fliegt nach Kenia und dort von der Hauptstadt Nairobi aus mit einer kleinen Cessna ins Landesinnere. Dann weiter mit dem Jeep mehrere Stunden tief in den Urwald hinein. Natascha will die Überreste eines dort gefundenen Ur-Krokodils scannen. Als sie damit zugange ist, hört sie eine Stimme hinter sich. „Um die besten Scan-Ergebnisse zu erhalten, musst du den Artec-Scanner etwas weiter weg halten“.

Der Mann, der sich so gut mit 3D-Scannern aus Luxemburg auskennt, stellt sich als Wissenschaftler aus Südafrika heraus ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.