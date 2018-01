Interview: Thierry Labro

L'Institut luxembourgeois des actuaires (ILAC) a célébré récemment son vingt-cinquième anniversaire en présence du ministre des Finances, Pierre Gramegna. Ces spécialistes du risque sont proportionnellement dix fois plus nombreux qu'en France et ils ont un rôle crucial pour l'assurance et dans de nombreux secteurs, explique le président de l'ILAC, Franck Marchand, directeur des opérations et membre du comité de direction chez Le Foyer.

Actuaire, c'est un des plus vieux métiers du monde et pourtant, on ignore à peu près tous ce que fait un actuaire ...