USA

Sparer schichten von kleineren Banken zu den ganz Großen um

Die größten Institute profitieren von der Einschätzung, dass sie im Falle des Falles vom Staat gerettet würden, da sie als systemrelevant gelten.

(Bloomberg) - Die Krise um die kollabierte Silicon Valley Bank hat in den USA zu einer Flucht der Sparer zu den Großakteuren im Finanzgeschäft geführt.



Binnen weniger Tage flossen der Bank of America informierten Kreisen zufolge mehr als 15 Milliarden Dollar an neuen Einlagen zu. Auch Institute wie JPMorgan Chase & Co., Citigroup und Wells Fargo & Co. verzeichneten Zuflüsse in Milliardenvolumen, wobei es dazu noch keine Zahlenangaben gibt.

Keine staatliche Rettung der Silicon Valley Bank Die Schließung des Instituts und Turbulenzen der Kryptobank Silvergate haben die Finanzwelt zuletzt durcheinander gewirbelt.

Die größten Banken profitieren von der Einschätzung, dass sie im Falle des Falles vom Staat gerettet würden, da sie als systemrelevant gelten („too big to fail“). Ein Sprecher der Bank of America wollte sich zum Thema nicht äußern.



Der Kollaps der Silicon Valley Bank ist die größte US-Bankenpleite seit der Finanzkrise. Er wurde durch die Flucht von Einlegern ausgelöst und hat Schockwellen über das globale Finanzsystem gesandt. Die US-Regierung sah sich gezwungen, außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen in das Bankensystem zu stärken.

In der letzten Woche stellte auch die auf Kryptowährungen spezialisierte Bank Silvergate Capital Corp. ihren Betrieb ein. Am Sonntag schlossen die US-Behörden die in New York ansässige Signature Bank.

Die Banken an der Wall Street verzeichneten bereits während der Pandemie einen sprunghaften Anstieg der Einlagen, da Kunden und Unternehmen Bargeld aus den Konjunkturmaßnahmen beiseite legten. Als Corona abebbte, die staatlichen Hilfsprogramme ausliefen und die Zinsen stiegen, begannen die Barbestände zu schwinden. Ende letzten Jahres waren die Einlagen bei der Bank of America um 8 Milliarden Dollar niedriger als am Ende des dritten Quartals.

