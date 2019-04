Gewerkschaften in Spanien wollen am Osterwochenende alle Flughäfen des Landes bestreiken. Die Airlines bereiten sich bereits auf Störungen im Flugbetrieb vor.

Spanien-Touristen droht zu Ostern Streikchaos

(jt) - Rund 60.000 Mitarbeiter von spanischen Flughäfen wollen am Ostersonntag in den Streik treten. Der Arbeitsniederlegung des Bodenpersonals könnte sämtliche Airports des Landes betreffen, schreibt der britische "Evening Standard".

Spanien erwartet in den Osterferien mehrere Millionen Touristen. Bei Urlaubern besonders gefragt sind die Balearen und die Kanaren. Laut der Behörde Aena werden allein in der Karwoche 32.500 Flüge an den spanischen Airports erwartet.

Der Streik soll an zwei Tagen stattfinden: am Ostersonntag, 21. April, und am Mittwoch, 24. April. Einigen Berichten zufolge könnten die Kampfmaßnahmen aber schon am Karsamstag, 20. April, beginnen und durchgehend bis 24. April dauern. Die möglichen Folgen sind Flugausfälle und Verspätungen. "Aufgrund von Streikaktionen auf spanischen Flughäfen vom 21. bis 24. April rechnet easyJet, wie alle Fluggesellschaften, mit Beeinträchtigungen im Flugbetrieb", zitiert der "Evening Standard" einen Sprecher von Easyjet.

Die Gewerkschaften Uso und UGT fordern bessere Arbeitsbedingungen für das Bodenpersonal. Die Verhandlungen mit den Flughafenbetreibern ziehen sich bereits seit Monaten und haben bislang zu keinem Ergebnis geführt.

Handling >> UGT y USO mantienen huelga y convocan movilizaciones para el 21 y 24 de abril https://t.co/B6s6qx63vF vía @eldiarioes — UGT (@UGT_Comunica) 9. April 2019