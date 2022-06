Monatelang standen die Flugtests von Elon Musks "Starship"-Rakete still. Nun hat die US-Luftfahrtbehörde eine wichtige Freigabe erteilt.

Wirtschaft 2 2 Min.

Umweltgutachten

SpaceX kommt seinem Mars-Bahnhof in Texas ein Stück näher

Dustin MERTES Monatelang standen die Flugtests von Elon Musks "Starship"-Rakete still. Nun hat die US-Luftfahrtbehörde eine wichtige Freigabe erteilt.

Seit Monaten wartet Elon Musks Weltraum-Unternehmen auf eine Umweltfreigabe der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration, um wieder vom SpaceX-Startplatz im äußersten Süden von Texas abzuheben. Am Montag hat die Behörde nun grünes Licht gegeben, vorausgesetzt das Unternehmen ergreift rund 75 Maßnahmen, um die Auswirkungen der Starts auf die Umwelt in Boca Chica zu verringern.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Dazu gehören die Überwachung durch einen qualifizierten Biologen und die vorherige Benachrichtigung der umliegenden Gemeinden über möglichen Triebwerkslärm und Überschallknall bei den Starts. Die Gegner hatten argumentiert, die von SpaceX „Starbase“ getaufte Anlage gefährde empfindliche Feuchtgebiete und wild lebende Tiere.



SpaceX-Rakete erstmals erfolgreich gelandet Das Raumfahrtunternehmen hat bewiesen, dass man eine Rakete kontrolliert auf dem Boden aufsetzen kann - mit einem kleinen Schönheitsfehler.

Die Entscheidung gibt dem Ziel von SpaceX Auftrieb, um mit dem neu entwickelten Starship von Boca Chica aus weitere Testflüge zu starten und als Fernziel den Mond und sogar den Mars anzuvisieren.

Boca Chica ist nicht nur Startplatz, sondern auch Montageort des Unternehmens für das gewagte Projekt, welches laut SpaceX-Chef Elon Musk einen Paradigmenwechsel für die Startindustrie markieren wird. Das „Starship“ soll in der Lage sein, 100 metrische Tonnen für zehn Millionen Dollar oder weniger - im Wesentlichen nur die Treibstoffkosten - in den Orbit zu befördern. Dadurch sind nicht nur größere kommerzielle Aktivitäten im Weltraum, sondern auch interplanetare Gedankenspiele möglich. Geht es nach Elon Musk, sollen bereits im Jahr 2050 eine Million Menschen in einer Marskolonie leben. Das „Starship“ ist ein elementarer Bestandteil dieses Plans.

Bevor es so weit ist, braucht es aber noch zahlreiche Tests, denn bisher ist der Prototyp lediglich rund zehn Kilometer hoch geflogen und danach wieder senkrecht zum Startpunkt zurückgekehrt (siehe Video). Als Nächstes visiert das Unternehmen einen kurzen Ausflug in den Orbit an - dann unterstützt von einer rund 70 Meter hohen Booster-Rakete, die sich nach dem Start vom „Starship“ abkoppelt und ebenfalls wieder zum Startpunkt zurückschwebt.



Eine Zunahme der Starts ist mit der aktuellen Genehmigung vorerst nicht vorgesehen. Die Umweltprüfung ist zudem nur ein Schritt im Genehmigungsverfahren der FAA. „SpaceX muss auch die Anforderungen der FAA in Bezug auf Sicherheit, Risiko und finanzielle Verantwortung erfüllen, bevor eine Lizenz für Startaktivitäten erteilt wird“, so die Behörde in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen muss außerdem die Beleuchtung seiner Anlage anpassen, um die Auswirkungen auf die Tierwelt und den nahegelegenen Strand zu minimieren, und sich mit den Regierungsbehörden abstimmen, um Starttrümmer aus sensiblen Lebensräumen zu entfernen.

Aktuell baut das Unternehmen auch am Nasa-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida an einer „Starship“-Startrampe.

Mit Material von Bloomberg.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.