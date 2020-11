Die Luxemburg Space Agency und die Europäische Weltraumagentur unterzeichnen eine Partnerschaftsvereinbarung zur Gründung des "European Space Resources Innovation Centre“ (ESRIC).

"Space Resources"-Forschungszentrum nimmt Arbeit auf

Klappern gehört bekanntermaßen zum Geschäft. Das scheint auch für das Weltraum-Geschäft zu gelten. Denn geklappert wurde reichlich bei der gestrigen Eröffnung der Forschungseinheit „European Space Resources Innovation Centre“ (ESRIC). So wurden nicht nur prominente Vertreter der amerikanischen und europäischen Weltraumagenturen (ESA) zugeschaltet, sondern es gab auch einen aufwendig produzierten Film, der die Ambitionen Luxemburgs im Bereich „Space Resources“, also dem Abbau und der Nutzung von Rohstoffe im All erklärt. Daneben führte eine spektakuläre Animation das recht unspektakuläre Logo des neuen Forschungszentrum ein. Besucher erhielten Tassen, Anstecknadeln und saisonbedingt eine Gesichtsmaske mit dem Branding des ESRIC.

Jetzt ist es am Interimsdirektor des Forschungszentrum, Matthias Link, dieses Vorhaben mit Inhalt zu füllen. Link, dessen Mandat über zwei Jahre läuft, ist bereits seit zwei Jahren bei der „Luxemburg Space Agency“ (LSA) für das Thema Space Resources verantwortlich. Zu den ersten Aufgaben des promovierten Ingenieurs und Physikers wird es gehören, die richtigen Mitarbeiter für die Entwicklungsprojekte zu rekrutieren und die benötigte Forschungsinfrastruktur aufzubauen. Dazu steht ihm ein Anfangsbudget von 20 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre zur Verfügung.

Angesiedelt wird das ESRIC am „Luxembourg Institute of Science and Technology“ (LIST) in Beles und wird dort als eigenständige Abteilung geführt werden. Nach der Aufbauphase soll das ESRIC möglicherweise vom LIST abgespalten und als eigenständige Institution geführt werden. Die Anbindung ans LIST mache Sinn, betont der Chef des Instituts Thomas Kallstenius. Denn dort werden nicht nur bereits jetzt einige Forschungsprojekte für den Weltraumsektor betrieben, sondern die für die Space Resources wichtigen Materialwissenschaften sind einer der Schwerpunkte der Forschungseinrichtung. „Wir haben viele potentielle Synergien zwischen ESRIC und unseren Forschungsabteilungen identifiziert“, sagte der Schwede bei der Veranstaltung.

Dabei betonte er auch die Bedeutung des „Dual Use“ – dass man eben nicht nur nach Lösungen für die Raumfahrt, sondern immer auch Anwendungsmöglichkeiten auf der Erde suchen wolle. Eine weitere wichtige Säule des ESRIC neben der Forschung soll die Förderung des Unternehmertums in diesem Bereich sein. So soll gleich zu Beginn ein eigener Incubator aufgebaut werden, der junge „Space Resources“-Firmen bei der Entwicklung ihres Geschäfts unterstützen soll.

Im Mittelpunkt der Eröffnungsveranstaltung stand aber die Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung zwischen der ESA und der LSA, die die Gründung des ESRIC möglich machte. Die ESA schließt acht Millionen Euro zum Startbudget des Forschungszentrums bei und stellt einen Teil der Forschungsausrüstung wie eine Vakuumkammer, in der Materialien unter den im Weltall herrschenden Bedingungen getestet werden können, zur Verfügung. Sie wird vermutlich auch einer der Hauptabnehmer der Innovationen sein, die im ESRIC entwickelt werden. ESA-Generaldirektor Jan Wörner, der per Videolink zugeschaltet war, betonte, dass die Idee eine Forschungszentrums speziell für den Bereich „Space Resources“ bisher „einzigartig“ sei.

