Konzernumbau

Sozialplan für Commerzbank in Luxemburg steht

169 Beschäftigte verlieren allein im Großherzogtum ihren Job. Die Commerzbank will bis 2024 weltweit 10.000 Stellen streichen.

(mab) – Die Bankengewerkschaft Aleba, unterstützt durch den LCGB und den OGBL, hat am Dienstag einen Sozialplan für alle Beschäftigten der Commerzbank in Luxemburg mit der Direktion der Bank unterzeichnet. Das erklärte die Aleba am Mittwoch in einer Stellungnahme.

Commerzbank in Luxemburg schließt 2024 ihre Türen Das meldet die Gewerkschaft Aleba am Dienstag. Die Luxemburger Filiale beschäftigt derzeit 200 Mitarbeiter. Das Mutterhaus will weltweit 10.000 Stellen streichen.

2021 hatte die Commerzbank angekündigt, ihre Geschäftstätigkeit am Standort Luxemburg einzustellen und die Filiale bis 2024 zu schließen. Betroffen davon sind die Commerzbank AG Filiale Luxemburg (NLU) und die Commerzbank Finance and Covered Bond S.A. (CFCB). Damit verlieren in Luxemburg 169 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Ende Januar 2021 hatte die Frankfurter Commerzbank angekündigt, bis 2024 weltweit 10.000 Stellen zu streichen.

