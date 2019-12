Die Royal Bank of Canada will sich von zahlreichen Mitarbeitern in Luxemburg trennen. Nun wurde ein Sozialplan unterschrieben.

Sozialplan für Beschäftigte von RBC fixiert

Die Royal Bank of Canada will sich von zahlreichen Mitarbeitern in Luxemburg trennen. Nun wurde ein Sozialplan unterschrieben.

(jt) - Für 201 Mitarbeiter der Bank RBC Luxembourg ist ein Sozialplan ausgehandelt worden. Das teilen die Gewerkschaften LCGB-SESF, OGBL und Aleba am Dienstag in einem Kommuniqué mit. Damit sollen die Folgen des Arbeitsplatzverlustes finanziell abgemildert werden. Das Unternehmen habe sich unter anderem bereit erklärt, den betroffenen Mitarbeitern einen außergesetzlichen finanziellen und sozialen Ausgleich zu gewähren.

Ende Oktober hatte die "Luxembourg Times" gemeldet, dass das kanadische Finanzinstitut im Rahmen einer internen Restrukturierung einen Stellenabbau im Großherzogtum plane. Die Rede war damals von 305 Abgängen. Eine Pressesprecherin des Unternehmens erklärte, dass die Kürzungen, "soweit möglich", durch natürliche Abgänge und Personalumschichtungen erfolgen sollen.

Bei RBC Investor & Treasury Services, einer Tochterfirma der Royal Bank of Canada, sind derzeit 1.100 Angestellte beschäftigt. Der Firmensitz liegt in Belval. Die 201 vom Sozialplan betroffenen Mitarbeiter werden von Begleitmaßnahmen profitieren, um eine neue Arbeitsstelle zu finden, so die Gewerkschaften am Dienstag.