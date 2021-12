Sieben Verhandlungstage waren nötig: Am Montag wurde ein Sozialplan zwischen der Direktion und den Gewerkschaften unterzeichnet.

26 Stellen in Gefahr

Sozialplan bei Natixis Wealth Management unterzeichnet

Sieben Verhandlungstage waren nötig: Am Montag wurde ein Sozialplan zwischen der Direktion und den Gewerkschaften unterzeichnet.

(mab) - Die Geschäftsleitung von Natixis Wealth Management und die Gewerkschaften OGBL, ALEBA und LCGB haben einen Sozialplan ausgehandelt. Das gaben die Gewerkschaften am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Bis zu 26 Stellen könnten davon betroffen sein. „Paperjam“ berichtet sogar von 33 Stellen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 97 Mitarbeiter in Luxemburg.

Natixis Wealth Management ist ein französisches Finanzinstitut, das im Jahr 2006 gegründet wurde und zur BPCE-Gruppe gehört. Die Bank entschied sich für eine vollständige Reorganisation ihrer Aktivitäten. Der Sozialplan sieht Maßnahmen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie zur sozialen und finanziellen Unterstützung vor. Der Plan enthält auch eine Vereinbarung zur Zahlung von Abfindungen.

