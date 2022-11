Sozialplan bei East-West United Bank

Fast die Hälfte der Mitarbeiter ist betroffen. Die Luxemburger Bank gehört dem russischen Konzern Sistema.

(ndp) - Aleba, OGBL und LCGB werden einen Sozialplan verhandeln, der „32 bis 44 der 80 Beschäftigten“ der East-West United Bank S.A. (EWUB) betrifft. Das melden die Gewerkschaften am Mittwoch.



Die Luxemburger „East-West United Bank“ (EWUB) gehört dem russischen Konzern Sistema von Wladimir Jewtuschenkow und ist seit über 45 Jahren in Luxemburg ansässig. Laut Pressemitteilung steht die Bank „aufgrund des geopolitischen Kontextes im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine vor beispiellosen Herausforderungen“. Die Geschäftsaktivitäten der Bank konzentrieren sich in erheblichem Maße auf russischsprachige Kunden.

Um eine nachhaltige Existenz zu sichern und die Beschäftigung so weit wie möglich zu schützen, müsse die Bank „ihre Struktur, einschließlich der Mitarbeiterzahl, an den Rückgang der Geschäftstätigkeit und der Erträge anpassen“ und Personal abbauen.

Bei den Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und dem Arbeitgeber sei am 25. Oktober 2022 eine Einigung erzielt worden. Die Gewerkschaften konnten soziale Begleitmaßnahmen und extralegale Entschädigungen für die betroffenen Arbeitnehmer durchsetzen, heißt es in der Mitteilung.

Vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges war Luxemburgs ehemaliger Wirtschaftsminister Jeannot Krecké Aufsichtsratschef der Bank. Er legte sein Amt Ende Februar 2022 nieder.





