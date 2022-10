Der Mineralwasser-Produzent wird vom Luxemburger Unternehmer Albert Reiffers und seiner Tochter übernommen. Alle Mitarbeiter sollen ihre Jobs behalten.

Sources Rosport wechselt für 2,6 Millionen Euro den Besitzer

(dme/TJ) – Der Luxemburger Unternehmer Albert Reiffers und seine Tochter Anne investieren 2,6 Millionen Euro, um Sources Rosport mitsamt seinen 28 Mitarbeitern und den Geschäftsführern zu übernehmen, wie Paperjam.lu berichtet.

„Wir freuen uns, Herrn Reiffers und seine Tochter begrüßen zu dürfen, die über sehr viel Erfahrung in der Getränkebranche verfügen“, kommentierte Co-Direktor Max Weber die Übernahme.

Die Quelle in Rosport wurde 1955 in 67 Meter Tiefe vom Geologen Michel Lucius entdeckt und gibt ein natürlich sprudelndes Mineralwasser her, das seit 1959 vermarktet wird. Seit 2001 ist man mit „Viva“ auch auf dem Markt für stilles Wasser unterwegs.

