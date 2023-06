Die Ungewissheit darüber, was in den kommenden Wochen in Russland selbst passiert, bewegt die Rohstoffmärkte weltweit.

Exklusiv für Abonnenten

Rohstoffe

Sorge um die Stabilität Russlands beeinflusst Gaspreis

Die Ungewissheit darüber, was in den kommenden Wochen in Russland selbst passiert, bewegt die Rohstoffmärkte weltweit.