Family Business

Sophie Lacoste hat das Krokodil hinter sich gelassen

Uwe HENTSCHEL Mit dem Wiederaufbau der Marke Fusalp lässt Sophie Lacoste den Streit um das Unternehmen Lacoste hinter sich.

Der Name Lacoste fällt nur zwei Mal: das erste Mal, als sie von ihren Großeltern Simone und René Lacoste erzählt, das zweite Mal, als sie auf die Arbeit der 2006 gegründeten Lacoste Foundation eingeht. Ansonsten aber verzichtet Sophie Lacoste während ihres Vortrags bei der ICT Spring in Luxemburg auf alles, was irgendwie mit dem Konzern in Verbindung gebracht werden könnte. Lacoste – die Marke mit dem Krokodil.

Ein französisches Familienunternehmen, das 1933 von Tennisprofi René Lacoste gegründet wurde, dessen Poloshirt mit dem aufgenähten Krokodil alle paar Jahrzehnte hip ist und in den Zeiten dazwischen dem Träger immerhin testiert, dass er sich ein solches Kleidungsstück leisten kann, und in dem seit knapp zehn Jahren die Familie Lacoste nicht mehr das Sagen hat. Im Oktober 2012 musste die Enkelin des Firmengründers ihre Anteile verkaufen.

Umstrittene Führungsqualitäten

Vorausgegangen war ein Familienstreit, in dem Sophie Lacoste zunächst gegen den Willen ihres Vaters Michel Lacoste dessen Posten als Präsident der Firmengruppe übernahm und in dieser Funktion vergeblich versuchte, den Verkauf der Mehrheitsanteile im Besitz der Familie an die schweizerische Maus Frères Holding zu verhindern. Während ihr Vater in der Öffentlichkeit keinen Hehl daraus machte, wie viel er von den Führungsqualitäten seiner Tochter hält: nämlich nichts.

Sophie Lacoste redet nicht gerne über dieses Kapitel, versucht es bei Interviews nach Möglichkeit zu umgehen und belässt es dann auch bei ihrem Besuch in Luxemburg bei einem Halbsatz zum Verkauf des Unternehmens. Über den Vater kein einziges Wort. Vorbild und Quelle der Inspiration waren für sie ohnehin die Großeltern.

An vergangenen Wochenende kämpften in Roland Garros die besten Tennisspieler der Welt gegeneinander. Dabei trugen einige von ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit ein Poloshirt, zu dessen Entwicklung vor allem der ehemalige Spieler René Lacoste beigetragen hat.

„Sie waren erfolgreiche Sportler, sie waren Humanisten, Philanthropen und sie waren Unternehmer“, sagt die Enkelin und erzählt, wie die Großeltern während des Zweiten Weltkriegs ihre komfortable Situation nutzten, um anderen zu helfen. Damals wurden während der deutschen Besatzung französische Fachkräfte im Rahmen des Service du travail obligatoire gegen ihren Willen zum Einsatz in der deutschen Kriegswirtschaft verpflichtet. Für Waldarbeiter gab es jedoch eine Ausnahme – weshalb, wie Lacoste erzählt, ihr Opa seinen mit viel Wald ausgestatteten Golfplatz kurzerhand umfangreich bewirtschaften ließ und dazu 100 Leute zum Fällen und Neupflanzen von Bäumen anheuerte. Der Pflichtarbeitsdienst für die Nazis blieb ihnen somit erspart.

„Meinen Großeltern war bewusst, dass sie im Leben viel Glück gehabt haben“, sagt Sophie Lacoste. Und die Vielfalt an unterschiedlichen Aufgaben, denen sich die Großeltern in ihrem Leben gewidmet hätten, habe zu einem besseren Verständnis der Menschen und deren Sorgen beigetragen. Was das betrifft, sieht die Enkelin durchaus Parallelen zu ihrem eigenen Werdegang.

Aus der Kultur zurück in die Wirtschaft

„Ich habe auch immer versucht, verschiedene Leben zur gleichen Zeit zu führen, um auch unterschiedliche Ansichten zu haben“, sagt Lacoste. Sie habe erst im Finanzbereich studiert, eine Zeit lang in einer Bank gearbeitet, zudem eine Schauspielausbildung absolviert und zehn Jahre in der Kulturbranche gearbeitet, um dann wieder zurück ins Familienunternehmen zu kommen. „All diesen verschiedenen Tätigkeiten haben mir die Möglichkeit eröffnet, Menschen zu verstehen“, sagt sie.

Als Mitglied der Geschäftsführung habe sie die Chance gehabt, die Lacoste-Foundation aufzubauen – eine Stiftung, die es jungen, sozial schwachen Menschen ermöglicht, an sportlichen Angeboten teilzunehmen. Bis zum Verkauf des Familienunternehmens seien über die Foundation jährlich eine Million Euro an Unterstützung geflossen, 15.000 Menschen sei dadurch geholfen worden, so Lacoste.

Inzwischen ist sie Präsidentin des 2012 gegründeten Porosus Endowment Fund. Die Familienstiftung widmet sich der Förderung junger Talente in Kunst und Sport. Doch bei aller Philanthropie verfolgt die letzte Präsidentin des Familienimperiums nach wie vor auch wirtschaftliche Interessen.

Vor acht Jahren kaufte sie gemeinsam mit ihrem Bruder Philippe Lacoste das französische Unternehmen Fusalp. Der 1952 von zwei Schneidern gegründete Bekleidungshersteller war in den 1960er-Jahren für die Ski-Branche ungefähr das, was Lacoste im Tennis verkörperte. Ski-Mode von Fusalp war angesagt – bevor es dann in den darauffolgenden Jahrzehnten nahezu komplett in der Versenkung verschwand.

Mit dem Erfolg wächst die Verantwortung

„Als wir das Unternehmen 2014 kauften, war es eine kleine, unbedeutende Marke, die absolut ihren Stil verloren hatte“, sagt Lacoste. Inzwischen hätten sie und ihr Bruder Fusalp in eine sehr sportliche Luxusmarke umgewandelt. „Unsere Kleidungsstücke sind chic, komfortabel, funktionstüchtig und sehr langlebig“, verspricht sie und verweist auf ein jährliches Wachstum von 30 Prozent und inzwischen 55 Boutiquen weltweit.

Mit dem Erfolg nimmt aber auch die Verantwortung zu, dessen ist sich die Vorsitzende des Fusalp-Verwaltungsrats – ihr Bruder ist Geschäftsführer – durchaus bewusst. „Wenn ein Unternehmen so schnell wächst und jedes Jahr weitere Mitarbeiter einstellt, muss man sich irgendwann die Frage stellen, für welche Werte das Unternehmen eigentlich steht“, sagt sie. „Warum sollte jemand bei uns arbeiten wollen?“

In Situationen wie diesen kommen nicht selten externe Marketing-Spezialisten zum Zug, kreieren ein Leitbild und basteln dazu die passende Firmenphilosophie. Im Hause Fusalp hat man sich laut Lacoste dazu entschieden, das Projekt gemeinsam mit den Mitarbeitern anzugehen, und in diesem Zusammenhang auch ein soziales Projekt gegründet.

„Wir hatten ein Team von einem Dutzend Mitarbeitern, das sich intensiv mit Möglichkeiten der Unterstützung befasst hat“, erklärt sie. Auf Grundlage einer Mitarbeiterbefragung habe sich das Team dann für drei Themenfelder entschieden, auf die der Fokus gerichtet werden soll: Bekämpfung der Armut, Klima- und Umweltschutz sowie Unterstützung für Menschen mit Behinderung. Seitdem seien jedes Jahr Projekte aus Reihen der Belegschaft vorgeschlagen und immer vier davon unterstützt worden. „Das ist ein großer Gewinn für unsere Zusammenarbeit und führt auch oft dazu, dass sich Mitarbeiter in diesen Projekten engagieren“, erklärt sie.

Nichtsdestotrotz geht es dem Unternehmen aber in erster Linie darum, Kleidung zu verkaufen. Keine Frage. Doch das soziale Engagement helfe einem dabei, die wesentlichen Dinge des Lebens im Blick zu behalten, so Lacoste. Das alles sei nicht sehr kompliziert, habe aber einen enormen Einfluss auf den Alltag des Unternehmens.

„Natürlich sind das alles nur kleine Schritte, und Kritiker sagen zu Recht, wir müssten insgesamt radikaler sein, wenn wir etwas verändern wollen“, räumt sie ein. „Aber viele Menschen, die gerne etwas tun möchten, auf der anderen Seite aber auch ihren Alltag meistern müssen, sind froh, wenn sie sehen, wie sie mit ihrem kleinen Beitrag zur Veränderung beitragen.“

