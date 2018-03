Der belgische Chemiekonzern hat am Donnerstag angekündigt, im Zuge eines breit angelegten Restrukturierungsprogramms sollten mehrere hundert Stellen reduziert und verlagert werden.

Solvay will 600 Stellen abbauen

Der belgische Chemiekonzern hat am Donnerstag angekündigt, im Zuge eines breit angelegten Restrukturierungsprogramms sollten mehrere hundert Stellen reduziert und verlagert werden. Das meldeten die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters.

Der geplante Stellenabbau betrifft demnach u.a. 160 Mitarbeiter in Frankreich, 90 in Portugal and 80 in Brasilien - vor allem seien unterstützende und nicht Kernaktivitäten des Unternehmens betroffen. Außerdem würden Forschungsaktivitäten in Lyon und Brüssel konzentriert, was einem Transfer von zirka 500 Stellen entspreche.



Freiwillige Abgänge und eine interne Neuordnung könnten die Auswirkungen möglicherweise abschwächen, hieß es. Solvay beschäftigt derzeit 24.500 Personen in 61 Ländern.



Ob auch Stellen in Luxemburg betroffen sind, wo es u.a. die Solvay Finance Luxembourg SA in Capellen gibt, blieb zunächst unklar. Eine Mitarbeiterin vor Ort hatte offenbar selbst erst am Morgen von den Plänen erfahren.