Soll Tesla von der Börse genommen werden?

Tesla hält die Anleger in Atem: Die Aktie macht nach einem Bericht über eine Milliarden-Beteiligung Saudi-Arabiens und überraschenden Tweets von Firmenchef Musk Kurssprünge. Was genau dahinter steckt, bleibt zunächst unklar. Der Handel mit der Aktie wird ausgesetzt.

Tesla hält die Anleger in Atem: Die Aktie macht nach einem Bericht über eine Milliarden-Beteiligung Saudi-Arabiens und überraschenden Tweets von Firmenchef Musk Kurssprünge. Was genau dahinter steckt, bleibt zunächst unklar. Der Handel mit der Aktie wird ausgesetzt.

(dpa) - Tesla-Chef Elon Musk hat mit einer Serie von Tweets für große Aufregung an der Börse gesorgt. In einer überraschenden Nachricht teilte der Tech-Milliardär am Dienstag zunächst mit, er erwäge, sein Unternehmen bei einem Aktienkurs von 420 Dollar zu privatisieren, also von der Börse zu nehmen. Die Finanzierung sei gesichert, hieß es weiter. Zuletzt stand der Kurs bei gut 367 Dollar.



Obwohl es sich um den verifizierten Twitter-Account Musks handelte, bestanden zuerst Zweifel, ob er den Tweet wirklich selbst abgesetzt hatte ...