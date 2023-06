Insgesamt 150 Millionen Euro zusätzliche Unterstützung sollen helfen, Entlassungen und Insolvenzen in der Branche zu verhindern.

Wirtschaft 4 Min.

Maßnahmenpaket

So will die Regierung sich gegen die Krise im Bausektor stemmen

Insgesamt 150 Millionen Euro zusätzliche Unterstützung sollen helfen, Entlassungen und Insolvenzen in der Branche zu verhindern.

(ThK) - Mittelstandsminister Lex Delles stellt gleich zu Beginn klar, worum es geht. „55.000 Beschäftigte hat der Bausektor aktuell in Luxemburg“, sagt er. Es sei der Regierung daran gelegen, dass es in der aktuellen Situation in der Branche nicht zu Insolvenzen oder Kurzarbeit kommt, meint dazu Wohnungsbauminister Henri Kox.

Die Gründe, warum die Stimmung unter den Luxemburger Handwerksbetrieben und Baufirmen derzeit eher düster ist, sind bekannt: Pandemie, Lieferkettenengpässe, Krieg, Energiekrise, Inflation, höhere Zinsen – das Schlagwort von der „Polykrise“ macht auch auf der Pressekonferenz die Runde, die die Regierung am Dienstag einberufen hat, um neue Maßnahmen zur Stützung des Sektors zu verkünden.

Die Auswirkungen vor allem der höheren Zinsen machten sich bereits in den Auftragsbüchern der Firmen bemerkbar, so Kox, die Zahl der Transaktionen und der Anträge für Baugenehmigungen sei zurückgegangen. Angesichts der stetig steigenden Zentralbankzinsen würden die Herausforderungen für die Branche über das kommende Jahr hinaus bestehen, sagt auch Wirtschaftsminister Franz Fayot.

150 Millionen Euro zusätzlich

Daher hat die Regierung im Frühling eine „Taskforce“, bestehend aus sieben Ministern ins Leben gerufen, die Maßnahmen erarbeiten sollten, damit der Sektor aufgefangen wird. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden am Dienstag vorgestellt; insgesamt 13 Einzelmaßnahmen. Einige davon sind neu, andere wurden lediglich erweitert oder etwas anders verpackt.

Zusätzlich zu den rund 1,1 Milliarden Euro, die schon im Staatsbudget des laufenden Jahres für Bauvorhaben und den Wohnungsbau vorgesehen waren, will die Regierung weitere 150 Millionen Euro locker machen. Das Ziel sei es, das Vertrauen in den Markt wieder herzustellen und gezielt kleinere und mittelständische Betriebe zu unterstützen, sagt Kox.

Er betont, dass die öffentlichen Investitionen in den Wohnungsmarkt weiterhin hoch blieben. In manchen Bereichen können Investitionen des Staates die ausbleibende Nachfrage privater Bauträger kompensieren. Um das zu vereinfachen, sollen öffentliche Einrichtungen künftig Bauprojekte bis zu einer Investitionssumme von 60 Millionen Euro beauftragen können, ohne dass ein Sondergesetz beschlossen werden muss. Bisher hatte diese Schwelle bei 40 Millionen Euro gelegen.

Mittelstandsminister Lex Delles (rechts), Wohnungsbauminister Henri Kox (Mitte) und Wirtschaftsminister Franz Fayot stellen die das Unterstützungspaket vor. Foto: MLOG

Energiewende beschleunigen

Verbunden ist ein Großteil der Maßnahmen mit dem Ziel, die Energiewende voranzubringen und den Gebäudebestand energetisch zu renovieren. Um die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und für die Bauherren zu vereinfachen, kündigt die Regierung an, die Verordnungen zur Installation von Fotovoltaikanlagen, Wärmepumpen und für energetische Renovierungen zwischen der nationalen und der kommunalen Ebene stärker zu standardisieren und zu harmonisieren. Daneben sollen auch die Anträge für die „Klimabonus“-Hilfen weiter digitalisiert und vereinfacht werden.

Für die energetische Sanierung kommunaler Gebäude stellt die Regierung ein zusätzliches Budget in Höhe von 25 Millionen Euro zur „vorübergehenden Aufstockung“ bestehender finanzieller Hilfen zur Verfügung. Die Anträge für die entsprechenden Projekte müssen bis Ende 2023 eingereicht werden und die Bauarbeiten im Laufe des kommenden Jahres beginnen.

Ebenso sollen die Bestandsimmobilien des bezahlbaren Wohnraums energieeffizienter werden. So wird die Regierung zusammen mit der Klimaagentur entsprechende Sanierungsprojekte identifizieren. „Diese Maßnahme richtet sich an alle Sozialträger – insbesondere Kommunen –, die über bezahlbaren Wohnraum verfügen, der energetische Sanierungsarbeiten erfordert und voraussichtlich von den „Aides à la pierre“ des Wohnungsbauministeriums profitieren wird“, so die Pressemitteilung der Regierung zum Maßnahmenpaket. Qualifizieren sich die Vorhaben, übernimmt der Staat 75 Prozent der Kosten.

Staat als Bürge

Auch den individuellen Bauherren will die Regierung unter die Arme greifen. Unter bestimmten Einkommens- und Vermögensvoraussetzungen kann der Staat heute bereits bei Bauvorhaben für ein Darlehen als Bürge gegenüber den Banken auftreten. Der Höchstbetrag der staatlichen Garantie sollte bereits von 18.750 Euro auf 24.000 Euro erhöht werden, die Regierung schlägt nun eine weitere Anhebung auf 26.000 Euro vor. Ebenso sollen die Fördergrenzen für einen Zuschuss zu den Zinszahlungen erhöht werden.

Auch die Unternehmen sind angehalten, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern. So werden die Beihilfen der „SME Packages Sustainability“ bis Ende kommenden Jahres verlängert. Gefördert werden hier Maßnahmen, die zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen, den Wasserverbrauch und die Wasserverschmutzung reduzieren oder eigenen Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen. Für dieses Paket sieht die Regierung etwa 7,5 Millionen Euro vor.

Handwerk zufrieden

Damit die Mitarbeiter der Handwerksbetrieb auch auf dem neuesten Stand der für die Energiewende notwendigen Kompetenzen sind, schlägt die Regierung nun zusätzliche Schulungsmaßnahmen vor. So werden das Kompetenzzentrum „Génie Technique du bâtiment“ sowie die Handwerkskammer in den Jahren 2023 bis 2025 eine Reihe von Weiterbildungen zu Themen wie Wärmepumpen, Solarthermie, Fotovoltaik, Lüftungstechnik oder Wärmedämmung von Gebäuden anbieten, die sich in erster Linie an Beschäftigte des Bausektors richten. Laut Regierung sieht das Programm Schulungen für mehr als 2.500 Menschen vor. Für diese Maßnahme werde ein Betrag von 1,4 Millionen Euro bereitgestellt.

Schließlich will der Staat prüfen, bestimmte Wohnbauprojekte zu übernehmen, wenn sie zu scheitern drohen, weil sich aufgrund der veränderten Zinssituation zu wenige Käufer finden. Das sei allerdings auf Projekte beschränkt, die die Kriterien von bezahlbarem Wohnraum erfüllen. „Dadurch wird die Kontinuität der Bautätigkeit gewährleistet, die Arbeitsplätze der Beschäftigten in der Branche geschützt und gleichzeitig dem Staat die Chance geboten, die Zahl bezahlbarer Wohneinheiten weiter zu erhöhen“, so das Ministerium.

Das Handwerk ist zufrieden mit dem Paket. „Wir begrüßen die Maßnahmen“, sagt Tom Wirion, Generaldirektor der Handwerkskammer auf Nachfrage. In einigen Bereichen gebe es noch etwas Klärungsbedarf, wie die Umsetzung in der Praxis funktionieren soll, aber die Vorschläge gingen in die richtige Richtung. Daneben müsse man nach einiger Zeit überprüfen, ob die Maßnahmen greifen. „Wenn das nicht der Fall sein sollte, müsste man gegebenenfalls nachbessern“, sagt er.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.