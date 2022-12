Bezüglich der Inflation hat der Statec eine gute Nachricht parat. Doch die Rechnung für die Feiertage könnte gesalzener als sonst ausfallen.

Inflation in Luxemburg

So teuer wird Weihnachten in diesem Jahr

Emilie CHESNÉ Bezüglich der Inflation hat der Statec eine gute Nachricht parat. Doch die Rechnung für die Feiertage könnte gesalzener als sonst ausfallen.

Die jährliche Inflationsrate lag im November bei 5,9 Prozent, wie der Statec am Mittwoch mitteilte. Im Oktober hatte sie noch 6,9 Prozent betragen. Das Ergebnis ist insbesondere auf einen Rückgang der Preise für Erdölprodukte um 4,8 Prozent in einem Monat zurückzuführen. Eine Ursache dafür ist die staatliche Subvention für Heizöl. Diese wurde zum 1. November von 7,5 auf 15 Cent pro Liter (inklusive Steuern) angehoben.

Diese Feststellung gilt jedoch nicht für alle Konsumgüter. Auf Jahressicht verzeichneten die Preise für Lebensmittel einen Anstieg von 10,7 Prozent und lagen damit über dem allgemeinen Index. Im November verringerte sich die Teuerung in diesem Bereich, aber mit einem Anstieg von 0,21 Prozent gegenüber dem Vormonat ist der Trend noch nicht rückläufig.

Weihnachtsessen mit Inflationsgeschmack

Das bedeutet, dass die Rechnung für die Feiertage hoch ausfallen wird. Tatsächlich steigen die Preise für alle wichtigen Lebensmittel, die zu dieser Jahreszeit beliebt sind.

Speiseöl verzeichnet einen Preisanstieg von über 20 Prozent. Mehrere andere Lebensmittel verteuerten sich um mehr als 10 Prozent, etwa Milchprodukte (plus 14,3 Prozent), Brot (plus 12,1 Prozent) und Fleisch (plus 12,4 Prozent).

Schokolade und Meeresfrüchte, die traditionell auf dem Weihnachtstisch stehen, sind etwa sieben Prozent teurer als 2021. Bei den Getränken bleibt der Preisanstieg bei Wein und Spirituosen unter fünf Prozent, im Gegensatz zu Bier (plus 8,9 Prozent) und alkoholfreien Getränken (plus 6,5 Prozent).

Geschenke lasten auf dem Portemonnaie

Auch die Kosten für Geschenke können in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 steigen, je nachdem, welche Artikel man seinen Lieben schenkt. So muss man für Schmuck mit einem Plus von elf Prozent rechnen, für Kleidung, Pflegeprodukte oder Musikinstrumente betragen die Kosten fünf bis sechs Prozent mehr.

Bei Büchern, Pflanzen und Sportausrüstung ist der Preisanstieg geringer, liegt aber immer noch bei etwa drei Prozent. Bei Spielzeug und Telefongeräten ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Ende September unterzeichneten die Sozialpartner das Tripartite-Abkommen, um die Schwächung der Kaufkraft zu bekämpfen. Es sieht unter anderem die Senkung der Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt ab 2023 vor. Die Auswirkungen auf die Rechnungen der Haushalte werden sich jedoch wohl erst im Januar zeigen, wenn die Maßnahme in Kraft tritt.

