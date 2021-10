Die Kraftstoffpreise in Europa steigen, das werden am Donnerstag auch die Autofahrer zu spüren bekommen.

So teuer war das 98er-Benzin noch nie

Die Kraftstoffpreise in Europa steigen, das werden am Donnerstag auch die Autofahrer zu spüren bekommen.

An der sogenannten Pompel müssen Autofahrer am Donnerstag noch tiefer in die Tasche greifen. Das 98er-Benzin steigt um Mitternacht um 3,3 Cent auf 1,515 Euro der Liter. Somit wird der Kraftstoff teurer als das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2012.

Bereits am Mittwoch stieg der Benzinpreis für Super 95 - und auch der Diesel erreichte in den vergangenen Tagen neue Höchststände. Am Donnerstag wird ebenfalls der Mélange 2-T teurer. Er steigt um 3,3 Cent auf 2,038 Euro je Liter.





