So lonely: Siemens trollt Gazprom wegen Gasturbine mit Spotify-Playlist

Im Streit um das Bauteil überbieten sich die beiden Parteien mit Song-Vorschlägen zur Situation.

(Bloomberg) - Siemens Energy und Gazprom PJSC verwandeln ihren Streit um eine gestrandete Gasturbine in einen Song-Wettbewerb. Das Gerät ist ein wesentlicher Bestandteil der Nord-Stream-Gaspipeline, steckt aber in Deutschland fest, da sich die beiden Länder darüber streiten, ob es unter die Sanktionen fällt, die durch den russischen Einmarsch in der Ukraine ausgelöst wurden. Gazprom hat Turbinenprobleme als Grund für die verringerten Gaslieferungen angeführt, die die Energiekrise in Europa anheizen.

Olaf Scholz, Gerhard Schröder und die umstrittene Gasturbine Eine Gas-Turbine mischt den Westen auf – und ein Altkanzler macht mit. Das macht Bundeskanzler Olaf Scholz zu schaffen.

Nach wochenlangem Hin und Her hat Siemens auf Twitter ein Bild der „einsamen” Anlagenkomponente in Mülheim gepostet und den Vorschlag gemacht, eine Spotify-Playlist zu erstellen, „um dem armen Ding einen Gefallen zu tun”. Der erste Track: So Lonely von The Police.

Russlands Gasproduzent antwortete am Freitag mit dem Judas Priest-Song Breaking the Law. Auf Twitter wurde die Liste mit Songs wie Enjoy the Silence von Depeche Mode, I Want to Break Free von Queen, Back in the USSR von den Beatles und Road to Nowhere von den Talking Heads ständig erweitert. Und, wenn das Problem nicht bald gelöst wird, Coldest Winter von Kanye West.

