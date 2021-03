So klappt es mit der Online-Bestellung nach Luxemburg

Viele Händler liefern nicht nach Luxemburg. Aber welche? Martin Jäger hat den Durchblick und Sabine Jänke nimmt Pakete vor der Grenze an.

Normalerweise stapeln sich die Pakete bei Sabine Jänke noch höher. Jetzt kommen am Tag „nur noch zwischen 120 und 150 Paketen“ an sagt sie. Vor der Corona-Krise waren es bis zu 200, an Weihnachten auch schon mal 400 an einem Tag. Ihr kleiner Kiosk liegt direkt an der Grenze zu Luxemburg, im deutschen Perl. Hier bietet sie eine Lösung für ein Problem an: Viele Versandhändler liefern nicht nach Luxemburg.





„Aufgrund der geringen Nachfrage und gleichzeitig sehr hohen Komplexität von europaweiten Lieferungen, zum Beispiel durch unterschiedliche Sprachen, Zustelldienste und Steuerregelungen“, erklärt der Online-Shop für Spielwaren myToys ...