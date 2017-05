(las) - 13 Milliarden Dollar: Das ist der weltweite Markt, der heute im Bereich der „intelligenten Städte“ besteht, schätzt das Beratungsunternehmen Roland Berger. In sechs Jahren soll sich dieses Geschäftsmodell mehr als verdoppelt haben – auf 28 Milliarden Dollar. Allein in Europa können die Unternehmen mit einer Nachfrage rechnen, die 13 Prozent wächst – jedes Jahr.

Und so drängten sich vergangenen Mittwoch internationale Konzerne wie Vodafone, Nokia, Huawei oder IBM in der Handelskammer, um Luxemburger Gemeinden ihre „intelligenten“ Systeme vorzustellen und möglicherweise Aufträge zu ergattern – mit dem Segen des Wirtschaftsministeriums. Die Bandbreite reichte von vernetzten Parksystemen über intelligente Wasserzähler bis zum „sozialen“ Roboter Pepper.

Mangel an konkreten Zielen

Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Francine Closener übte einen subtilen Druck aus: „Die Gemeinden müssen auf die Digitalisierung setzen. Es ist die einzige Option, um die Lebensqualität zu garantieren“, so die LSAP-Politikerin. Vielen Gemeinde fehle es noch an klaren Zielen und an Personal, um an der digitalen Stadt zu bauen. Die Regierung drängt in diese Richtung – so sehr, dass der Premierminister Projekte ankündigt, die es in dieser Form noch gar nicht gibt. Doch was muss man sich darunter vorstellen? Closener sieht in drei Feldern einen Mehrwert der Digitalisierung: der Energie, der Mobilität und dem Kontakt mit und zwischen den Bürgern.

Der Syvicol-Präsident Emile Eicher ergänzte die Felder um eine effizientere Verwaltung und sozialen Zusammenhalt, wie etwa die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Eicher sieht vor allem die Notwendigkeit für Gemeindeverantwortliche sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Das scheint um so wichtiger als selbst nach sechs Vorträgen vielen Zuhörern nicht klarer geworden war, was unter dem Modewort „Smart City“ zu verstehen ist.



Die vernetzte Stadt



„Die Smart City ist eine Stadt, die bereit für das Internet der Dinge ist“, erklärte etwas unaufschlussreich der Vodafone-Manager Ludovico Fassati – zuständig für die Marktentwicklung für das „Internet of Things“ (IoT). Was er meinte: Straßenlampen oder Müllcontainer werden mit Sensoren ausgestattet und über eine digitale Infrastruktur vernetzt. Die so gesammelten Daten landen auf einer gemeinsamen Plattform, auf der die Stadtverantwortlichen sich ein Überblick in Echtzeit verschaffen können.

In 80 Städten weltweit arbeitet Vodafone an der Umsetzung solcher Projekte, erklärte Fassati. Das Ziel ist, neue Dienstleistungen anzubieten und eine höhere Effizienz aufgrund der verfügbaren Informationen zu erreichen. Und natürlich heißt es auch von den Gemeinden zahlreiche Aufträge zu erhalten.

Eine solche Infrastruktur steht in Luxemburg bereits zur Verfügung: Die Post betreibt zusammen mit RMS.lu ein Schmalband-Netzwerk namens Sigfox. Diese Technik erlaubt eine sehr energiesparende Kommunikation zwischen einem intelligenten Wasserzähler und einem zentralen Rechner, erklärt Bruno Van Achter. Der digitale Wasserzähler war ein Hauptbeispiel, das Philippe Mathieu vom Gemeindesyndikat Sigi anführte. Statt dass ein Gemeindearbeiter einmal im Jahr mit dem Notizblock von Haus zu Haus laufe, könne der Wasserverbrauch nun täglich erfasst werden. Das erlaube eine genauere Verrechnung des Wasserbrauchs. Zusätzlich könne ein Hausbesitzer gewarnt werden, wenn sein Verbrauch extrem hoch ist, weil es ein Rohrbruch gab.

Sicherheit und einfache Nutzung

Das Internet der Dinge erlaube vor allem eine Reduzierung der Komplexität, betonte Bernhard Jäckel von der Post. Es sei wichtig, dass neue Dienstleistungen nun mehr und mehr von jedermann genutzt werden könnten und nicht nur von großen Unternehmen.

Die Möglichkeiten des Internets der Dinge sind quasi unbegrenzt, doch man müsse prüfen, was einen wirklich Mehrwert schaffe, betonte Fassati. Das gilt umsomehr, da die Sicherheit noch immer ein großes Problem der „Smart City“ darstelle. Was nutze ein intelligentes Parkleitsystem, wenn es einfach zu hacken sei, fragte ein kritischer Sicherheitsexperte aus dem Publikum.