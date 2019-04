Der überraschende Rückzug von CEO Bert Habets wirft Fragen über die Zukunft des RTL-Standorts Luxemburg auf.

"Sitz der RTL Group bleibt in Luxemburg"

(LW) - Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Bert Habets kursieren in der Medienbranche Gerüchte über einen möglichen Abzug der RTL Group aus Luxemburg. Wie der Mediendienst DWDL berichtete, stehe Luxemburg auf der Achse Köln-Gütersloh – nicht nur im übertragenen Sinne – im Abseits.

Der Journalist Thomas Lückerath warf am Montag im Sender 100,7 die Frage auf, ob Bertelsmann-Chef und Habets-Nachfolger Thomas Rabe neben seinem Hauptjob in Gütersloh noch Zeit habe, nebenher auch noch den Laden in Luxemburg zu schmeißen. Die "persönlichen und familiären Gründe", die als ausschlaggebend für Habets' Abschied genannt wurden, überzeugten Lückerath nicht. Der Rückzug des CEO sei zwar überraschend gekommen. Es sei aber unüblich, dass Habets im entsprechenden Communiqué nicht einmal zu Wort komme, obwohl familiäre Gründe den Ausschlag für seinen Rückzug gegeben haben sollen.

Seit 1. April ist Bertelsmann-Chef Thomas Rabe auch CEO der RTL Group. Bild: Archiv Luxemburger Wort

Der DWDL-Journalist glaubt zwar nicht, dass der RTL-Standort Luxemburg komplett aufgegeben werde. Allerdings gebe es Anzeichen dafür, dass Luxemburg an strategischer Bedeutung innerhalb des Bertelsmann-Konzerns verlieren und zur "einfachen" Filiale degradiert werden könnte. Bertelsmann habe in den vergangenen Wochen eine strategische Neuausrichtung seiner beiden deutschen Entitäten durchgezogen, so Lückerath. Luxemburg hatte in diesem Prozess nur die Zuschauerrolle inne. Kurz nachdem die Restrukturierung abgeschlossen war, reichte Bert Habets seinen Rücktritt ein.

Die Bertelsmann-Gruppe mit Sitz in Gütersloh hält derzeit 75 Prozent der Anteile an der in Luxemburg ansässigen RTL Group. Die Zentrale der Mediengruppe RTL Deutschland, einer Tochter der RTL Group, befindet sich wiederum in Köln. Oliver Fahlbusch, Head of Corporate Communications der RTL Group, betont auf Nachfrage des "Luxemburger Wort", dass Luxemburg Sitz der RTL Group sei und auch bleiben werde.

Die RTL Group erzielte im Vorjahr einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro, ein Plus von 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn der Gruppe sank jedoch um 9,6 Prozent auf 668 Millionen Euro.













