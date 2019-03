Sisto macht den Unterschied

Warum die Ventile von Sisto Armaturen in Echternach etwas Besonderes sind, liegt an der Membran als Abdichtung und Verschluss. Sie macht Sisto weltweit führend bei Ventilen für spezielle Anwendungen.

Warum die Ventile von Sisto Armaturen in Echternach etwas Besonderes sind, liegt an der Membran als Abdichtung und Verschluss. Sie macht Sisto weltweit führend bei Ventilen für spezielle Anwendungen.

Die Ventile der Sisto Armaturen S.A. in Echternach werden in der ganzen Welt eingesetzt. Was sie heraushebt, ist ein bestimmter Bestandteil: eine Membran. Das Einsatzgebiet ist groß: „In Chemieproduktion, Gebäudeausrüstung – hier vor allem größere Objekte wie Krankenhäuser und Seniorenheime –, Energietechnik, Kraftwerke oder bei Medikamentenherstellern wie zum Beispiel Roche“, erklärt Andreas Laschke, Geschäftsführer von Sisto.



Der Spezialist für Membranventile produziert mit rund 150 Mitarbeitern in Echternach für spezielle Anwendungen und erwirtschaftet damit einen Jahresumsatz von mehr als 20 Millionen Euro ...