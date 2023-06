Die Ergebnisse der jüngsten Handelskammer-Umfrage zeichnen ein düsteres Bild. Die Stimmung ist schlecht - aber nicht in allen Branchen.

Gebremste Investionsbereitschaft

Sinkendes Zutrauen in die Wirtschaft und den eigenen Betrieb

(he) - Um die Zuversicht der Unternehmer ist es schlecht bestellt. Laut den Ergebnissen der jüngsten halbjährlichen Wirtschaftsbarometer-Umfrage durch die Handelskammer, an der mehr als 600 Betriebe teilnahmen, zeigt derzeit nur ein Drittel der Unternehmer Zuversicht, wenn es um Luxemburgs Wirtschaft geht. Und nicht nur das: Jeder vierte Betrieb hat nicht einmal mehr Vertrauen in die Zukunft des eigenen Betriebs.

Es sind ernüchternde, wenn auch erwartbare Zahlen, die Handelskammer-Geschäftsführer Carlo Thelen nach Auswertung der im April durchgeführten Befragung präsentiert. Und es sind Ergebnisse, die laut Thelen auch das bestätigen, was er selbst aus den Betrieben zu hören bekommt.

Nur die Hälfte rechnet mit einer zumindest stabilen Lage

„Einige große internationale Unternehmen, aber auch mittelgroße Strukturen und Family Offices denken darüber nach, ihren Sitz, ihre Tochtergesellschaften oder Produktionsstätten zu verlagern, wenn sich das wirtschaftliche Umfeld in Luxemburg weiter verschlechtert oder die Wettbewerbsposition gegenüber anderen Ländern noch weiter abnimmt“, so der Generaldirektor der Kammer, der vor möglichen Folgen warnt: „Sollten sich solche Signale bewahrheiten, wären die Spillover-Effekte auf eine Vielzahl anderer Dienstleister für unsere Wirtschaft als Ganzes schädlich.“

Laut Wirtschaftsbarometer war bei jedem vierten Unternehmen die Geschäftstätigkeit in den vergangenen sechs Monaten rückläufig. Und ähnlich schlecht sind auch die Prognosen für das kommende Halbjahr. Gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der Betriebe rechnet derzeit mit einer stabilen Lage und lediglich 23 Prozent erwarten eine Verbesserung.

Die von den Akteuren geäußerten Befürchtungen haben sich demnach bestätigt, insbesondere aufgrund der steigenden Zinssätze, die die Nachfrage und damit auch den Bau neuer Wohnungen bremsen. Von einer bereits schwierigen Situation in Bezug auf das Angebot an erschwinglichem Wohnraum habe sich der Markt auf breiter Front zu einer sehr besorgniserregenden Situation entwickelt, stellt die Handelskammer fest.

Kleine Unternehmen bekommen weniger Kredite

Die Stagnation im Bausektor hängt mit den gestiegenen Zinsen zusammen, die auch den Betrieben zu schaffen machen. Insbesondere für Kleinstbetriebe sowie kleiner und mittelständische Unternehmen wird es laut Umfrage immer schwieriger, Kredite zu bekommen. So ist der Anteil der Unternehmen, die angeben, in den letzten zwölf Monaten einige oder sogar viele Schwierigkeiten beim Zugang zu Krediten gehabt zu haben, um die Finanzierung ihres laufenden Betriebs oder ihrer Investitionen sicherzustellen, von zwölf Prozent im Jahr 2019 auf 27 Prozent im Jahr 2023 gestiegen.

Entsprechend rückläufig sind auch die Investitionen. 27 Prozent der befragten Unternehmen haben vor, ihre Investitionen in den kommenden sechs Monaten zu kürzen. Gesunken ist die Bereitschaft zum Geldausgeben vor allem bei Unternehmen aus dem Hotellerie- und Gaststättenbereich sowie dem Baugewerbe. Nur jedes dritte Unternehmen plant Investitionen in die Modernisierung des Betriebs und nur 21 Prozent sind gewillt beziehungsweise in der Lage, Geld für Umweltmaßnahmen auszugeben.

Der Finanzsektor signalisiert Investitionsbereitschaft

Dass die miese Stimmung aber nicht branchenübergreifend ist, zeigen die Antworten der Unternehmen aus dem Sektor der Finanzdienstleistungen. Dort nämlich ist die Investitionsbereitschaft gegenüber dem vorherigen Halbjahr wieder um 19 Prozent gestiegen.

Was den Unternehmen des Weiteren zu schaffen macht, ist der Index. „In Zeiten steigender Inflation geben die Arbeitskosten weiterhin Anlass zu großer Sorge, zumal sie durch die Auslösung von vier Indexierungen innerhalb von 18 Monaten noch weiter in die Höhe getrieben wurden“, so die Handelskammer, die dazu von den Unternehmen wissen wollte, wie sie mit diesen Mehrkosten umgehen. 60 Prozent der Umfrageteilnehmer erklärten dazu, die Indexierungen teilweise auf ihre Preise übertragen zu haben, weitere 27 Prozent gaben an, die Kosten vollständig abgewälzt zu haben. Zudem hat der überwiegende Teil der Unternehmen aufgrund der gestiegenen Arbeitskosten geplante Investitionen verschoben oder gar komplett darauf verzichtet.

Im Hinblick auf die Attraktivität des Landes sind die Arbeitskosten nicht die einzige Schwäche, die von den Unternehmern genannt wird. Sie erwähnen auch die Schwierigkeiten des Landes, Talente anzuziehen und zu halten. Dies gilt für den Finanzplatz, der einen starken Bedarf an der Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen äußert, um ausländische Talente anzuziehen, und einen verstärkten Einsatz von Telearbeit wünscht.

Handelskammer fordert Reform des Indexsystems

Die Ergebnisse des Barometers zeigten, dass die luxemburgischen Wirtschaftsakteure den Steuerhebel als ein starkes Instrument betrachten, um Unternehmen anzuziehen, Unternehmer zu fördern und die Position des Finanzplatzes zu stärken, resümiert die Handelskammer, die in diesem Zusammenhang erneut die Forderung nach einer Änderung des Indexsystems bekräftigt.



Die Kammer schlägt vor, das Indexsystem in drei Stufen zu modulieren. Heißt: maximal eine Indexierung pro Jahr, eine Indexierung, die ab dem 1,5-fachen des monatlichen Medianlohns gedeckelt ist und ab dem 4-fachen dieses Medianlohns degressiv verläuft. Zudem müsse sich der Gesamtsatz der Körperschaftssteuer von derzeit 25 Prozent an den europäischen Mittelwert von 21 Prozent annähern.

