„Simbiosa“: Wie der Start ins Unternehmertum gelingen kann

Am 5. Oktober wurde das Lokal „Simbiosa“ im Bahnhofsviertel der Stadt Luxemburg eröffnet – mitten in der Corona-Pandemie.

Während viele Firmen aktuell vor dem Nichts stehen, Betriebe vor große Herausforderungen gestellt werden und Unternehmen mit dem Klima der Unsicherheit kämpfen müssen, wagen manche Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit. Das ist der Fall von Stéphanie Reuter (36), Christophe Prosperi (27) und Jérôme Bigard (35): Die drei haben am 5. Oktober das Lokal „Simbiosa“ im Bahnhofsviertel der Stadt Luxemburg eröffnet – mitten in der Corona-Pandemie.

„Das Restaurant ist aus der Krise heraus entstanden“, erklärt Stéphanie Reuter die mutige Entscheidung ...