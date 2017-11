par Thierry Labro

«Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de la transformation numérique en Europe.» Ce mercredi 25 octobre, le directeur général de LuxTrust est heureux. Pour la première fois, sous l'impulsion de la présidence esto-nienne de l'Union européenne, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, signe un texte de loi européen avec un dispositif équipé d’une carte à puce LuxTrust. Le règlement en question révise la «sécurité en matière d’approvisionnement en gaz».

Pour Pascal Rogiest, «il s’agit d’une nouvelle façon de procéder qui contribuera à accélérer les processus commerciaux, à améliorer le niveau de service et à permettre un gain de papier, de temps et d’argent tout en préservant la sécurité et la confiance ...