Siemens-Alstom-Fusion geplatzt

Am Mittwoch beraten die EU-Verkehrsminister im Rahmen einer Orientierungsdebatte über das so genannte vierte Eisenbahnpaket. Mit ihren Vorschlägen will die EU-Kommission nach dem Frachtverkehr nun auch den Personenverkehr der Bahn liberalisieren. Unter der Federführung der Europäischen Transportarbeiter-Föderation protestierten etwa 150 Eisenbahner auf Kirchberg gegen die Pläne der Kommission.