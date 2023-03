Die Aktion soll bis zum 10. April dauern. Der Flugverkehr soll über Notfallpläne aufrechterhalten werden.

Luftverkehr

Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen London Heathrow streiken

London (dpa) - Im Streit um höhere Löhne sind Sicherheitsmitarbeiter am Londoner Flughafen Heathrow am Freitag in einen zehntägigen Ausstand getreten. 1.400 Mitglieder der Gewerkschaft Unite wollen bis zum 10. April streiken, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.



Arbeitgeber Heathrow Airport Limited (HAL) habe kein erhöhtes Angebot vorgelegt, begründete die Gewerkschaft die Entscheidung kurz vor Beginn der Osterferien. „Heathrow kann sich leisten, seinen Mitarbeitern einen anständigen Lohn zu zahlen“, sagte Unite-Generalsekretärin Sharon Graham. Die Gewerkschaft geht von starken Verspätungen und Behinderungen für Passagiere aus.

Ein Flughafensprecher hingegen betonte, man werde alles tun, um die Folgen für Fluggäste abzufedern. „Wir werden nicht zulassen, dass dieser unnötige Streik den hart erarbeiteten Urlaub unserer Passagiere beeinflusst. Unsere Notfallpläne werden dafür sorgen, dass der Flughafen wie normal funktioniert“, so der Sprecher weiter.

