Das Institut für Luftfahrtnavigation in Kirchberg widmet sich seit 50 Jahren der Sicherheit im Flugverkehr. Am Mittwoch gab es in der Eurocontrol-Ausbildungsstätte ein Jubiläum zu feiern.

Sicher durch die Lüfte: Eurocontrol Luxemburg feiert 50. Geburtstag

Das letzte Konzert der Beatles, der erste Mensch auf dem Mond, die Premierenflüge von Boeing 747 und Concorde: Das Jahr 1969 war reich an historischen Ereignissen.

Nicht ganz zufällig fiel auch die Gründung des Institute of Air Navigation Services (IANS), dem Ausbildungszentrum der europäischen Luftraumaufsicht Eurocontrol, in dieses geschichtsträchtige Jahr 1969. Der wachsende Flugverkehr erforderte immer besser qualifiziertes Personal in den Towern und Kontrollzentralen – dies hat sich bis heute nicht geändert, wie am Mittwoch bei der 50-Jahr-Feier des Ausbildungszentrums in Kirchberg deutlich wurde. Auch Premierminister Xavier Bettel gratulierte dem IANS und schnitt vor zahlreichen Festgästen den Geburtstagskuchen an.

Die Zahlen, die IANS-Chef Alex Wandels bei seinem Festvortrag präsentierte (siehe Interview unten), sind beeindruckend: In den vergangenen 50 Jahren haben 700.000 Luftfahrtprofis eine Schulung am Ausbildungszentrum von Eurocontrol absolviert. Die Mehrheit davon waren Fluglotsen, darunter auch viele Mitarbeiter der nationalen Flugsicherungsverwaltung ANA. Aber auch 20.000 Piloten und andere Beschäftigte des Luftfahrtsektors mussten hier ihre Kompetenzen bei Eignungstests unter Beweis stellen.



Wir rechnen damit, dass der Flugverkehr in Europa bis 2040 um mehr als 50 Prozent zunehmen wird.

Zu den Unterrichtsthemen zählen Sicherheitsmanagement, Satellitennavigation, aber auch die Verringerung der Umweltauswirkungen des Luftverkehrs sowie die Cybersicherheit. Seit 1999 hat das Institut für Luftfahrtnavigation seinen Sitz in der Rue Antoine de Saint-Exupéry, davor befanden sich die Lehrräume nebenan in der heutigen Annexe Kirchberg der Nationalbibliothek.

Ein Simulator für Fluglotsen im Institute of Air Navigation Services in Kirchberg.

Von Luxemburg in die Welt

"Das IANS sorgt dafür, dass die hohen europäischen Sicherheitsstandards in der Luftfahrt in alle Welt hinausgetragen werden“, sagte der Generaldirektor von Eurocontrol, Eamonn Brennan, in seiner Festrede. Tatsächlich bildet das Institut nicht nur Flugleiter aus der EU aus, sondern auch Berufskollegen aus anderen Staaten. Eurocontrol ist keine EU-Behörde, sondern eine zwischenstaatliche Organisation mit 41 Mitgliedsstaaten. Sie arbeitet eng mit Partnern wie der EU-Kommission und der NATO zusammen. Neben den EU-Ländern sind auch die Türkei, die Ukraine oder Norwegen Teil des europäischen Luftverkehrsmanagementsystems (ATM).

Gegründet wurde die europäische Luftraumaufsicht mit Sitz in Brüssel und Außenstellen in Luxemburg, Maastricht und Brétigny im Jahr 1960. Hauptaufgabe von Eurocontrol ist die zentrale Koordination der Flugverkehrskontrolle auf dem Kontinent. Jeden Tag werden rund 26.000 Flüge überwacht – Tendenz steigend. „Wir rechnen damit, dass der Flugverkehr in Europa bis 2040 um mehr als 50 Prozent zunehmen wird“, sagt Eamon Brennan.

Eurocontrol in Zahlen Gegründet im Jahr 1960 als Europäische Organisation für Flugsicherung 41 Mitgliedsstaaten, darunter die 28 EU-Mitglieder 1900 Mitarbeiter in vier Ländern zirka 30.000 kontrollierte Flüge täglich (Prognose bis 2040: +50 Prozent)

In den vergangenen zehn Jahren sei es auf den „Autobahnen“ in der Luft über London, Paris oder Frankfurt immer voller geworden. Viele Flughäfen würden heute mit Kapazitätsproblemen und Verspätungen kämpfen. Neue Infrastrukturen wie etwa zusätzliche Landepisten seien jedoch kaum aus Sicht. Zudem wachsen die Sorgen vor den negativen Umweltfolgen des Fliegens. „Wir müssen versuchen, mit den vorhandenen Mitteln noch effizienter umzugehen“, so Brennan. Er verwies auch darauf, dass die Luftfahrt in den nächsten zehn Jahren massiv qualifiziertes Personal benötigen wird.

Obwohl der Flugverkehrsfluss zentral aus Brüssel koordiniert wird, gleicht der europäische Luftraum heute immer noch einem Flickenteppich. Das 1999 auf Initiative der EU-Kommission gestartete Konzept „Single European Sky“ wurde bislang nicht verwirklicht. Die EU-Mitgliedsstaaten lassen sich bei der Überwachung ihrer nationalen Lufträume ungern dreinreden – auch aufgrund von militärpolitischen Überlegungen.

In Luxemburg übernehmen ausländische Partner einen Teil der Flugsicherung. Das von Eurocontrol betriebene Kontrollzentrum in Maastricht (MUAC) hat jene Flugzeuge auf dem Radar, die die Benelux-Staaten und Nordwestdeutschland in mehr als 7.500 Metern Höhe überqueren. Im mittleren Bereich (4.500 bis 7.500 Meter) ist die belgische Luftaufsicht Belgocontrol zuständig, darunter übernimmt die nationale Behörde ANA.