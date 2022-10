Am heutigen Donnerstag wird die EZB ihren nächsten Zinsschritt verkünden. Womit zu rechnen ist und was das in der Praxis bedeutet.

Sich Geld zu leihen wird wieder teurer

Uwe HENTSCHEL