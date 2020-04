Shutdown sorgt für viel Arbeit bei der Post

Im Verteilzentrum in Bettemburg spürt die Post Luxembourg den boomenden Onlinehandel. Das Mehr an privaten Bestellungen wiegt aber den Einbruch bei der Geschäftspost nicht auf.

Zahlreiche Menschen müssen von zu Hause aus arbeiten, viele sind in Kurzarbeit geschickt, und die Ladengeschäfte in Luxemburg wie in anderen europäischen Ländern mussten wegen der Coronakrise schließen. Ein Teil des Handels hat sich ins Internet verlegt. Was man sonst beim Einkaufsbummel mitnehmen würde, bestellt man jetzt online.

Post Luxembourg spürt das deutlich: „Wir verzeichnen einen starken Anstieg des Paketvolumens ...