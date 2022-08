Der Satellitenbetreiber aus Betzdorf soll in Gesprächen mit dem Konkurrenten Intelsat aus den USA sein.

SES vor Fusion mit Intelsat?

(Tj/MeM) - Wie die Financial Times am Donnerstag schreibt, könnte der luxemburgische Satellitenbetreiber SES möglicherweise mit dem US-Konkurrenten Intelsat fusionieren.

Die Gespräche seien gerade angelaufen, es gehe aktuell darum, die Bedingungen einer konstruktiven Zusammenarbeit auszuloten. Ob es zu einer Fusion kommt, ist nicht konkret absehbar, so Insider. Weder Intelsat noch SES waren zu einer Stellungnahme bereit, so die Financial Times weiter.

Beide Unternehmen versuchen, sich in einem im Wandel befindlichen Markt gegen Konkurrenten (Elon Musk) bestmöglich aufzustellen.

Der luxemburgische Staat ist größter Aktionär (33 Prozent) des in Betzdorf angesiedelten Satellitenbetreibers SES, der in den vergangenen fünf Jahren mit sinkenden Erträgen konfrontiert war. Demzufolge müsste auch die Regierung einer Fusion zustimmen.

Die Aktie von SES fiel am Donnerstagmorgen um fast zehn Prozent an der Börse auf knapp über sieben Euro und ist damit weit von ihrem Höchstkurs entfernt, den sie im März/April 2015 mit Werten von über 30 Euro erreicht hatte.

Solides Halbjahresergebnis

Im ersten Halbjahr erwirtschaftete SES einen Umsatz von 899 Millionen Euro (+2,8 Prozent im Jahresvergleich) und einen Bruttogewinn (EBITDA) von 545 Millionen Euro (gleichbleibend im Jahresvergleich), wie der Satellitenbauer am Donnerstag bekanntgab. Im zweiten Quartal stieg der Konzernüberschuss um elf Prozent auf 168 Millionen Euro.

Über 90 Prozent der Konzernumsatzprognose von 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro für 2022 sind bereits unter Vertrag.

„Ich bin mit unserem Ergebnis für das erste Halbjahr 2022 sehr zufrieden, da es die solide Geschäftstätigkeit in allen Bereichen widerspiegelt“, so SES-Chef Steve Collar. Zu den Gesprächen über eine mögliche Vereinigung mit Intelsat äußerte sich der Konzern vorerst nicht.







